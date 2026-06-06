El Gobierno reúne a su mesa política para ordenar las reformas

Las diferencias

La cuestión también dejó expuestas diferencias con Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta. La senadora se abstuvo durante la votación y tomó distancia de la postura impulsada por el Ejecutivo. Sin embargo, en Balcarce 50 buscan evitar una escalada del conflicto y mantener los canales de coordinación abiertos.

La agenda judicial ocupará un lugar central en la reunión. El Gobierno prevé enviar en las próximas semanas nuevos pliegos para cubrir cargos en la Justicia, principalmente en fueros civiles, comerciales y de familia. Al mismo tiempo, sigue con atención la actividad del Consejo de la Magistratura, que esta semana analizará concursos para juzgados federales y cámaras de apelaciones considerados estratégicos.

En paralelo, el oficialismo procura avanzar con una serie de reformas institucionales y económicas que permanecen en distintas etapas de elaboración. Entre ellas figura el proyecto de juicio por jurados, que ya pasó por el Ministerio de Justicia y se encuentra bajo revisión de la Secretaría Legal y Técnica antes de ser remitido al Congreso.

Las reformas

También se encuentra en la etapa final la reforma del Código Penal, una de las iniciativas más ambiciosas de la gestión. En el Gobierno admiten que su tratamiento demandará una negociación compleja debido al alcance de los cambios previstos, aunque descartan por el momento la creación de una comisión bicameral especial para acelerar el debate.

Otro de los proyectos demorados es el paquete de desregulación promovido por Federico Sturzenegger. La iniciativa incluye modificaciones en sectores como el cabotaje, los seguros, el mercado inmobiliario y el mercado de capitales, pero aún continúa bajo análisis técnico.

La reforma de Defensa de la Competencia también permanece pendiente. El texto propone actualizar las reglas para fusiones empresarias, posiciones dominantes y mecanismos de control de mercado. En contraste, la reforma de la Ley de Sociedades ya ingresó al Congreso y forma parte de la estrategia oficial para modernizar el marco regulatorio de las empresas.

En Diputados, la apuesta del oficialismo es concretar una gran sesión hacia fines de junio. El denominado super-RIGI y la ley de lobby aparecen como los proyectos más avanzados, aunque el Gobierno aspira a sumar otras iniciativas si logran superar las instancias técnicas y políticas previas.

El panorama es más complejo en el Senado, donde se acumulan proyectos con media sanción y propuestas impulsadas por el Ejecutivo que todavía no encontraron una mayoría consolidada. Entre ellos figuran Ley Hojarasca, Zonas Frías, modificaciones vinculadas al etiquetado frontal y los cambios previstos en la Ley de Inocencia Fiscal, que Economía busca relanzar para incentivar el ingreso al circuito formal de ahorros no declarados.

Con ese escenario, la reunión del jueves tendrá un objetivo concreto: establecer un orden de prioridades y evitar nuevas sorpresas parlamentarias. En la Casa Rosada consideran que junio será un mes decisivo para exhibir capacidad de gestión y volumen legislativo antes de que la atención pública comience a desplazarse hacia la agenda internacional y deportiva.