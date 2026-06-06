Hernán Lombardi tomó distancia de Bullrich

Lombardi participó junto a Mauricio Macri de actividades políticas en Santa Fe y Entre Ríos, donde el expresidente presentó los lineamientos de la nueva etapa partidaria. En ese contexto, reivindicó la experiencia de gestión y los equipos técnicos que, según afirmó, distinguen al PRO.

“Hay una coincidencia general con el diagnóstico del Gobierno en el sentido de no volver atrás. El PRO está muy comprometido con eso. Los argentinos saben que con la inflación, el déficit fiscal y la falta de equilibrio nos fue mal durante muchos años”, señaló en declaraciones radiales.

No obstante, aclaró que compartir objetivos no implica una integración política con el oficialismo. “El PRO nunca va a hacer nada, ni táctica ni estratégicamente, para que se pueda volver atrás”, aseguró al referirse a la posibilidad de un regreso del kirchnerismo o de proyectos que definió como populistas.

El ministro también pidió reducir la confrontación política y enfocarse en los problemas estructurales del país. “La Argentina está demasiado en llagas como para profundizar las peleas de los políticos”, sostuvo.

Al defender la gestión de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires, destacó la apuesta por la innovación tecnológica, la inteligencia artificial y el desarrollo económico como ejes centrales de la administración porteña. “Tenemos que mirar el futuro. El futuro no tiene nostalgias”, resumió.

Sobre la relación con la administración de Milei, explicó que las principales diferencias pasan por los métodos de gestión. “Nos importa mucho la calidad de la gestión. Tenemos equipos, sistemática y rigurosidad en el análisis de los datos. Ese es un matiz importante con el actual Ejecutivo”, afirmó.

Finalmente, respaldó la posición de los senadores del PRO en materia judicial y sostuvo que la seguridad jurídica es una condición indispensable para atraer inversiones. “Nunca invertirías en un país donde los jueces no tengan imparcialidad”, expresó, antes de concluir: “ Lo principal que tiene que hacer la Argentina es no volver para atrás. Si la alternativa es el pasado, estamos fritos”.