Internaron de urgencia a Lázaro Báez y preocupa su estado de salud

Por el momento, Báez, que cumple una sentencia de 15 años de cárcel, se encuentra ingresado en el Hospital de Ezeiza, pero según sus allegados el cuadro se habría agravado en los últimos días.

El empresario santacruceño era uno de los más estrechos colaboradores del expresidente Néstor Kirchner, y se convirtió en el principal operador de la obra pública en esa provincia, a través de la cual habría amasado una cuantiosa fortuna que le permitió expandirse al rubro inmobiliario.

En los últimos días, la defensa de Báez insistió con un planteo de prisión domiciliaria ante la Cámara de Casación Federal. Los jueces fijaron la fecha de audiencia para el próximo miércoles 10 de junio.

A principios de marzo pasado, el exempresario de la construcción fue sobreseído de manera parcial junto a otras 11 personas acusadas de evasión a través de la empresa Austral Construcciones. La decisión fue del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3 a raíz de flamante Ley de Inocencia Fiscal que impulsó el gobierno del presidente Javier Milei en el Congreso de la Nación. No obstante, Báez deberá ir a juicio oral por la deuda en el período del año 2012.

La razón del beneficio radicó en que la nueva legislación fiscal fijó pisos que dejan fuera el resto de los años en los que su compañía no efectuó pagos de IVA y Ganancias.