Compañía Mega inauguró una obra de US$ 260 millones para expandir la producciòn en Vaca Muerta

“Quiero agradecer a nuestros socios en MEGA, Petrobras y Dow. Mega es una empresa que cumple 25 años, genera cultura en sus trabajadores, espacialmente en los que están desde el inicio. Con la segunda etapa de ampliación de MEGA un proyecto que fue presentado en el RIGI vamos a poder procesar entre 40 y 42 millones de metros cúbicos de gas de Vaca Muerta. Ampliar MEGA es darle valor agregado al gas natural”. afirmó Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

La obra inaugurada demandó una inversión de US$ 260 millones y permitirá incrementar hasta en un 50% la producción de NGLs de la compañía, acompañando el crecimiento sostenido de la producción de gas natural en la Cuenca Neuquina y la mayor disponibilidad de líquidos asociados provenientes de Vaca Muerta.

Por su parte, Tomás Córdoba, CEO de Compañía Mega, señaló: "Esta ampliación representa uno de los hitos más importantes de nuestra historia como una empresa clave para habilitar el procesamiento y acondicionamiento del gas y petróleo proveniente de Vaca Muerta. Refleja la confianza de nuestros accionistas en las oportunidades concretas que ofrece la Argentina en materia energética. Y, sobre todo, nos permite estructurar el próximo ciclo de crecimiento de la compañía, acompañando la expansión de Vaca Muerta con más capacidad y eficiencia para seguir dando valor a la producción energética del país y continuar exportando energía a diferentes mercados internacionales".

En tanto, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, señaló: “Esta inversión consolida a Bahía Blanca como uno de los principales polos energéticos e industriales del país. El desarrollo de infraestructura como el Nuevo Tren de Fraccionamiento no solo potencia el crecimiento de Vaca Muerta, sino que también genera empleo, dinamiza la economía regional y posiciona a la ciudad como un nodo clave para la exportación de energía argentina”.

La nueva instalación ejecutada bajo la modalidad llave en mano (EPC) por AESA, permitirá absorber el crecimiento sostenido de la producción de gas natural en la Cuenca Neuquina y la mayor disponibilidad de líquidos asociados provenientes de Vaca Muerta, incrementando la capacidad de procesamiento y fortaleciendo la generación de valor.

WhatsApp Image 2026-06-05 at 16.32.19

Compañía Mega, uno de las principales empresas del midstream

Desde el inicio de sus operaciones en 2001, Mega se consolidó como uno de los principales actores del segmento midstream argentino. Actualmente procesa aproximadamente el 40% del gas natural producido en la Cuenca Neuquina, opera una infraestructura integrada que conecta Vaca Muerta - Neuquén con el puerto de Bahía Blanca mediante un poliducto de 600 kilómetros y se posiciona como el principal exportador argentino de GLP y gasolina natural, además de ser el principal proveedor de etano para la industria petroquímica local.

En paralelo, la compañía avanza en la siguiente fase de su plan de inversiones, que contempla desembolsos por US$ 650 millones entre 2023 y 2028. En ese marco, presentó en abril, un proyecto de US$ 360 millones bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), destinado a ampliar la capacidad de separación, transporte y fraccionamiento de líquidos del gas natural, fortaleciendo la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento de la actividad en Vaca Muerta.

La iniciativa prevé obras en Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires, incluyendo 2 nuevas plantas de rebombeo, ampliaciones de infraestructura y mejoras operativas que permitirán incrementar aproximadamente un 27% la producción total de la compañía e incorporar más de 500.000 toneladas anuales adicionales de líquidos del gas natural (NGLs).

Se estima que cerca del 80% del volumen incremental estará destinado a los mercados de exportación, principalmente en forma de propano, butano y gasolina natural, mientras que el 20% restante se orientará al abastecimiento del mercado interno, fundamentalmente mediante el suministro de etano para la industria petroquímica.