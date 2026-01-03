Los residentes venezolanos celebran la caída de Nicolás Maduro en el Obelisco

La movilización, que inició de forma espontánea por la mañana, revela la alegría de los exiliados en Argentina por el fin del gobierno socialista de Venezuela.

"Llevo seis años esperando este momento para poder volver a abrazar a mi madre", relató entre lágrimas uno de los manifestantes. Mientras los autos que circulan por la Avenida 9 de Julio acompañan con bocinazos, en la Plaza de la República se escuchan los acordes del himno nacional venezolano y gritos de apoyo a la operación de Estados Unidos.

madurodetenido5 Nicolás Maduro, después de ser detenido por el Ejército estadounidense.

Para proteger a los vecinos, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso un refuerzo preventivo de seguridad en la zona y anunció que, al caer la tarde, tanto el Obelisco como el Puente de la Mujer se iluminarán con los colores amarillo, azul y rojo.

Además, se izará una bandera de Venezuela en la Plaza del Obelisco como gesto de acompañamiento. En el ámbito político local, diversos dirigentes celebraron el suceso, mientras que el Ministerio de Seguridad reforzó la protección de las sedes diplomáticas de Estados Unidos y Venezuela ante posibles incidentes.