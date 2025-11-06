Sandra Pettovello lanzó un plan de capacitación para ayudar a conseguir empleo

La iniciativa fue publicada en la Resolución 1105/2025 y tendrá a la Unidad de Gabinete de Asesores como responsable de su ejecución. El programa propone un modelo de trabajo que combine la participación de empresas, cámaras empresariales y organismos públicos.

La medida busca unir al Estado, empresas y trabajadores para responder a los cambios del mercado laboral.

En busca de perfiles técnicos

El texto oficial señala que el nuevo centro busca dar respuesta a la escasez de perfiles técnicos, tanto en rubros tradicionales como en áreas tecnológicas, adaptándose a los cambios que genera la industria 4.0.

Al mismo tiempo, el plan contempla acciones para facilitar la inserción formal de personas con poca experiencia laboral y promover su adaptación a entornos dinámicos.

El Comité Ejecutivo, integrado sin remuneración, será el encargado de coordinar las acciones junto al ministerio. El financiamiento provendrá de los fondos ya disponibles en la cartera que conduce Sandra Pettovello.