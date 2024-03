Los obispos le manifestaron a Milei su "preocupación" por la situación económica

La comitiva de la Iglesia, que encabezó monseñor Oscar Ojea, le transmitió al Gobierno nacional su "inquietud especial" en lo que tiene que ver con la "contención" de los "sectores vulnerables que sufren, principalmente, la falta de alimento y medicamentos".

Por su parte, en nombre de la Comisión Permanente que se encuentra en estos días en su reunión número 196, los eclesiásticos llevaron las preocupaciones de los obispos de las distintas provincias del país por la "situación que se vive".

Por parte del Gobierno, estuvieron presentes la ministra de Relaciones Exteriores y Culto, Diana Mondino, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y el secretario de Culto, Francisco Sánchez.

Además de Ojea, la Comisión que visitó al Presidente estuvo integrada por su vicepresidente 1º monseñor Marcelo Colombo, el vicepresidente 2º monseñor Carlos Azpiroz Costa y el secretario general monseñor Alberto Bochatey Osa.

Al finalizar la reunión, los obispos entregaron como obsequio al presidente una edición del libro "Statio Orbis", que narra la oración del Papa Francisco en la Plaza de San Pedro al comienzo de la pandemia y el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/OPRArgentina/status/1767655741366624286&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei, junto a la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la Canciller, Diana Mondino; y el Secretario de Culto, Francisco Sánchez; recibieron a obispos de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).



Participaron de la reunión el Presidente de la CEA,… pic.twitter.com/ZhfAgKIBnn — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 12, 2024

Adorni: "Milei no se moviliza a ningún lugar donde su seguridad no esté garantizada, sea Rosario o la esquina"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se despegó hoy de las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y afirmó que la visita de Javier Milei a Rosario en medio de la crisis de seguridad "no está confirmada en la agenda".

"No está confirmado. Entiendo que es la intención del Presidente, pero no está confirmado en su agenda", dijo el vocero, que remarcó que "por cuestiones de seguridad", no daría "ningún detalle" del aterrizaje de Milei en la ciudad santafesina.

En su conferencia de prensa matutina en Casa Rosada, Adorni fue consultado por un periodista sobre lo peligrosa que podría ser la visita del mandatario para su seguridad, ante lo que expresó: "El Presidente no se moviliza a ningún lugar donde su seguridad no esté garantizada, sea a Rosario o a la esquina".

Este lunes, Bullrich dijo que en 20 días Milei irá a Rosario para mostrar la "impronta" que quiere ponerle su administración a la lucha contra la violencia y el narcotráfico.

Según indicó Bullrich, la intención del Gobierno es esperar a fin de mes, para que se termine de instalar "toda la operación".