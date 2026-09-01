Luis Caputo afianzó la relación con el secretario del Tesoro de EE.UU.

“Creo que tenemos una oportunidad histórica en el hemisferio occidental liderada por la Argentina y las reformas que allí se están llevando a cabo”, afirmó el funcionario estadounidense.

El apoyo de la administración de Donald Trump resultó escencial para que el gobierno de Javier Milei ganara las elecciones legislativas del año pasado al prestarle más de US$ 2.000 millones y evitar una corrida cambiaria antes de los comicios.

Ahora, Bessent también sostuvo que los cambios implementados por la administración de Milei se producen en un escenario económico internacional cambiante y señaló que otros países de la región podrían avanzar en una dirección similar a la argentina

Caputo respondió a través de su cuenta en X y calificó las declaraciones como “un reconocimiento al proceso de transformación que está llevando adelante el Presidente”.

El encuentro entre Luis Caputo y Scott Bessent se produjo horas después de los elogios del funcionario estadounidense a la Argentina.

La reunión se produjo en el marco de una agenda internacional que incluyó otros encuentros para el ministro argentino. El lunes, Caputo había participado de distintos paneles encabezados por Bessent, quien actúa como anfitrión de la reunión del G-20.

Además, Caputo mantuvo un encuentro con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Luego de esa reunión, Georgieva destacó el desempeño de la economía argentina y afirmó que se trató de un “impresionante repunte” asociado a las políticas aplicadas por el Gobierno.

La relación entre Caputo y Bessent también tiene como antecedente el acuerdo financiero alcanzado en octubre del año pasado. En aquella oportunidad, ambos funcionarios formalizaron un swap de monedas por US$ 2.000 millones destinado a respaldar al Gobierno argentino en medio de las turbulencias económicas previas a las elecciones legislativas.

Durante su estadía en Asheville, Caputo también se reunió con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. Según informó el ministro, ambos analizaron la agenda de crecimiento y las posibilidades de profundizar la cooperación del organismo con la Argentina.