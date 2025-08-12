Lourdes Puente, directora de la UCA, será compañera de fórmula de Facundo Manes en la Ciudad

Así lo pudo saber a los medios fuentes del espacio Ciudadanos Unidos, la alianza que entabló la Unión Cívica Radical con el GEN, el Partido Socialista y los gobernadores que conforman en otras provincias el sello Provincias Unidas.

Lourdes Puente es politóloga, doctora en Relaciones Internacionales y actualmente es la directora de la Escuela de Política y Gobierno de la UCA.

Puente será compañera de fórmula del espacio en la Ciudad para secundar a Manes a pedido del ex gobernador de Córdoba Juan Schiaretti.

image

De esta forma, Ciudadanos Unidos ata lazos con los mandatarios provinciales que conformaron una tercera vía para competir en estas elecciones, pero con la vista puesta en 2027.

Dentro de Provincias Unidas se encuentran los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Santa Cruz, Claudio Vidal; de Jujuy, Carlos Sadir, y de Chubut, Ignacio Torres.

En la Ciudad de Buenos Aires, la alianza porteña incluye al presidente de la UCR, Martín Lousteau, como candidatos a primer diputado nacional.

La segunda de la lista de aspirantes al Senado se conoció días antes del cierre de listas previsto para el próximo domingo 17, aunque todavía resta definir el resto de la nómina de candidatos a la Cámara baja.