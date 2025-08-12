Política |

Lourdes Puente, directora de la UCA, será compañera de fórmula de Facundo Manes en la Ciudad

La politóloga e integrante de la Universidad Católica Argentina acompañará al dirigente radial en la lista de senadores que propuso Juan Schiaretti.

El diputado nacional Facundo Manes, quien en octubre próximo se postulará como candidato a senador por la Ciudad de Buenos Aires, tendrá como compañera de fórmula a la politóloga e integrante de la Universidad Católica Argentina (UCA) Lourdes Puente.

Así lo pudo saber a los medios fuentes del espacio Ciudadanos Unidos, la alianza que entabló la Unión Cívica Radical con el GEN, el Partido Socialista y los gobernadores que conforman en otras provincias el sello Provincias Unidas.

ADEMÁS: El gobierno de Axel Kicillof denunció intentos de hackeo a la Junta Electoral Bonaerense

Lourdes Puente es politóloga, doctora en Relaciones Internacionales y actualmente es la directora de la Escuela de Política y Gobierno de la UCA.

Puente será compañera de fórmula del espacio en la Ciudad para secundar a Manes a pedido del ex gobernador de Córdoba Juan Schiaretti.

image

De esta forma, Ciudadanos Unidos ata lazos con los mandatarios provinciales que conformaron una tercera vía para competir en estas elecciones, pero con la vista puesta en 2027.

Dentro de Provincias Unidas se encuentran los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Santa Cruz, Claudio Vidal; de Jujuy, Carlos Sadir, y de Chubut, Ignacio Torres.

ADEMÁS: Elecciones 2025: los referentes de La Libertad Avanza definen la campaña en la Provincia

En la Ciudad de Buenos Aires, la alianza porteña incluye al presidente de la UCR, Martín Lousteau, como candidatos a primer diputado nacional.

La segunda de la lista de aspirantes al Senado se conoció días antes del cierre de listas previsto para el próximo domingo 17, aunque todavía resta definir el resto de la nómina de candidatos a la Cámara baja.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados