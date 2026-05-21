Macri cruzó a Martín Menem: "Preguntale a Cristina si favorecimos al kirchnerismo"

La disputa por el liderazgo opositor

Las declaraciones de Menem se dieron en medio de las discusiones sobre el armado político hacia las próximas elecciones. El dirigente cercano a Karina Milei había planteado que el PRO debería integrarse a La Libertad Avanza y sostuvo que una eventual candidatura de Macri “le haría un favor al kirchnerismo”.

macri-tribunales-suenos-compartidos Macri defendió el rol opositor del PRO tras los cuestionamientos de dirigentes libertarios.

Además, afirmó que gran parte del electorado del PRO terminará acompañando al oficialismo nacional en las próximas urnas, profundizando así la competencia entre ambos espacios por el liderazgo del voto no peronista.

La relación entre Javier Milei y Mauricio Macri atraviesa semanas de fuertes cruces políticos y señales ambiguas. Aunque en distintos momentos hubo acercamientos entre ambos sectores, las diferencias volvieron a quedar expuestas en los últimos días.

Ritondo salió a respaldar a Macri

images (53) “Nunca fuimos funcionales al kirchnerismo”, afirmó Ritondo en defensa de Mauricio Macri.

Tras los dichos de Menem, uno de los primeros dirigentes del PRO en responder fue Cristian Ritondo. El jefe del bloque amarillo en Diputados cuestionó el planteo libertario y defendió la posición histórica de su partido frente al kirchnerismo.

“Sería una irresponsabilidad dar hoy esa discusión porque solo genera ruido”, afirmó el diputado en declaraciones radiales. Y agregó: “Mauricio Macri demostró como nadie que puso el país por encima de sus ambiciones personales”.

Ritondo también marcó diferencias con el oficialismo nacional y sostuvo: “Nunca fuimos funcionales al kirchnerismo; cuando ellos estaban callados, nosotros estábamos combatiendo al kirchnerismo”.