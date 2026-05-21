Macri cruzó a Martín Menem: "Preguntale a Cristina si favorecimos al kirchnerismo"

Mauricio Macri respondió a las críticas de Martín Menem y volvió a marcar distancia con el kirchnerismo.
El expresidente rechazó las críticas del titular de Diputados, quien dijo que una eventual del ex mandatario en 2027 sería “funcional” al kirchnerismo.
La interna entre el PRO y La Libertad Avanza volvió a sumar tensión este jueves luego de que Mauricio Macri respondiera públicamente a Martín Menem, quien había asegurado que una eventual candidatura presidencial del fundador del PRO en 2027 sería “funcional al kirchnerismo”.
Durante una actividad junto a dirigentes regionales, el exmandatario fue consultado por la prensa sobre los dichos del presidente de la Cámara de Diputados y contestó con una frase directa: “Preguntale a Cristina si favorecimos al kirchnerismo en estos años”.
El exjefe de Estado buscó así rechazar la acusación de Menem y reivindicar el rol opositor que el PRO mantuvo frente a los gobiernos kirchneristas. Sin embargo, aclaró que no estaba al tanto en detalle de las declaraciones del dirigente libertario.
Las declaraciones de Menem se dieron en medio de las discusiones sobre el armado político hacia las próximas elecciones. El dirigente cercano a Karina Milei había planteado que el PRO debería integrarse a La Libertad Avanza y sostuvo que una eventual candidatura de Macri “le haría un favor al kirchnerismo”.
Además, afirmó que gran parte del electorado del PRO terminará acompañando al oficialismo nacional en las próximas urnas, profundizando así la competencia entre ambos espacios por el liderazgo del voto no peronista.
La relación entre Javier Milei y Mauricio Macri atraviesa semanas de fuertes cruces políticos y señales ambiguas. Aunque en distintos momentos hubo acercamientos entre ambos sectores, las diferencias volvieron a quedar expuestas en los últimos días.
Tras los dichos de Menem, uno de los primeros dirigentes del PRO en responder fue Cristian Ritondo. El jefe del bloque amarillo en Diputados cuestionó el planteo libertario y defendió la posición histórica de su partido frente al kirchnerismo.
“Sería una irresponsabilidad dar hoy esa discusión porque solo genera ruido”, afirmó el diputado en declaraciones radiales. Y agregó: “Mauricio Macri demostró como nadie que puso el país por encima de sus ambiciones personales”.
Ritondo también marcó diferencias con el oficialismo nacional y sostuvo: “Nunca fuimos funcionales al kirchnerismo; cuando ellos estaban callados, nosotros estábamos combatiendo al kirchnerismo”.
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