Luis Caputo adjudicó concesiones viales por 20 años: qué empresas manejarán más de 1.800 km de rutas

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que las nuevas concesiones funcionarán “bajo un esquema sin subsidios, con inversión 100% privada”.

Los adjudicatarios tendrán a cargo tareas de construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario en los distintos corredores.

Según la Comisión Evaluadora, las propuestas seleccionadas “se ajustan plenamente a las condiciones de los pliegos y resultan económicamente las más convenientes para el interés público”.

Una por una, las empresas adjudicatarias

Para el Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur, resultó ganador el consorcio integrado por Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA, con una tarifa ofertada de $997 sin IVA.

En tanto, el Tramo Pampa fue adjudicado a Construcciones Electromecánicas del Oeste SA, que presentó una oferta económica de $2.355,37 más IVA.

Cómo quedó el resto de las ofertas

En el caso del Tramo Sur, detrás del consorcio ganador quedaron:

Panedile Argentina, Supercemento y Eleprint , con $1.057,85.

, con $1.057,85. Benito Roggio e Hijos y José Chediack , con $1.230,57.

, con $1.230,57. Creditech y Construcciones Electromecánicas del Oeste , con $1.248.

, con $1.248. CPC y Clear Petroleum , con $1.297,52.

, con $1.297,52. Vial Agro y Fontana Nicastro, con $1.322,31.

Para el Tramo Pampa, el orden continuó de la siguiente manera:

CN Sapag y Víctor M. Contreras , con $2.477,77.

, con $2.477,77. CPC y Clear Petroleum , con $2.659,92.

, con $2.659,92. Merco Vial, Lemiro Pablo Pietroboni y Asesores Financieros Andalucía , con $2.975.

, con $2.975. Vial Agro y Fontana Nicastro , con $3.219.

, con $3.219. El consorcio liderado por Concret Nor, con $3.354.

Las cifras presentadas por las empresas corresponden a las tarifas ofertadas dentro del proceso licitatorio para cada corredor vial. Según el esquema de concesión, esos valores funcionan como referencia económica para la adjudicación y no necesariamente representan el precio final que pagarán los usuarios en los peajes.

Sin impugnaciones y con negocios complementarios

La resolución oficial también señaló que el proceso licitatorio no recibió impugnaciones tras la apertura de las ofertas económicas.

Además, se habilitó a las concesionarias a desarrollar actividades complementarias vinculadas a la explotación de los corredores, con el objetivo de generar ingresos adicionales durante el período de concesión.