Luis Caputo adjudicó concesiones viales por 20 años: qué empresas manejarán más de 1.800 km de rutas

El Gobierno avanzó con la privatización de corredores viales y confirmó qué grupos empresarios operarán distintos tramos bajo el sistema de peajes y sin subsidios estatales.
El Ministerio de Economía oficializó la adjudicación de distintos corredores viales nacionales por un período de 20 años, en el marco del proceso de privatización de Corredores Viales SA impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
La medida fue publicada este viernes mediante la Resolución 706/2026 en el Boletín Oficial y contempla la concesión de más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales, que pasarán a ser administradas por empresas privadas bajo el régimen de obra pública por peaje.
El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que las nuevas concesiones funcionarán “bajo un esquema sin subsidios, con inversión 100% privada”.
Los adjudicatarios tendrán a cargo tareas de construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario en los distintos corredores.
Según la Comisión Evaluadora, las propuestas seleccionadas “se ajustan plenamente a las condiciones de los pliegos y resultan económicamente las más convenientes para el interés público”.
Para el Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur, resultó ganador el consorcio integrado por Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA, con una tarifa ofertada de $997 sin IVA.
En tanto, el Tramo Pampa fue adjudicado a Construcciones Electromecánicas del Oeste SA, que presentó una oferta económica de $2.355,37 más IVA.
Cómo quedó el resto de las ofertas
En el caso del Tramo Sur, detrás del consorcio ganador quedaron:
Para el Tramo Pampa, el orden continuó de la siguiente manera:
Las cifras presentadas por las empresas corresponden a las tarifas ofertadas dentro del proceso licitatorio para cada corredor vial. Según el esquema de concesión, esos valores funcionan como referencia económica para la adjudicación y no necesariamente representan el precio final que pagarán los usuarios en los peajes.
La resolución oficial también señaló que el proceso licitatorio no recibió impugnaciones tras la apertura de las ofertas económicas.
Además, se habilitó a las concesionarias a desarrollar actividades complementarias vinculadas a la explotación de los corredores, con el objetivo de generar ingresos adicionales durante el período de concesión.
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