Malvinas: el Gobierno inició procesos sancionatorios contra 45 personas y empresas

Se notificó a 180 compañías

El anuncio se produjo horas después de que el canciller Pablo Quirno revelara que unas 180 empresas vinculadas con las actividades hidrocarburíferas en las islas ya habían sido notificadas. Según explicó, deberán optar entre mantener esas operaciones o quedar expuestas a sanciones en territorio argentino.

El alcance incluye servicios financieros, logísticos, aseguradores y energéticos. Quirno explicó que la Ley 26.659 ya establecía penalidades para las compañías que realizaran actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina, pero señaló que ahora fue reglamentada para agilizar los procedimientos.

Vaca Muerta

El canciller sostuvo además que el desarrollo de Vaca Muerta puede funcionar como incentivo para que esas empresas abandonen los proyectos en las islas. “Van a tener que elegir entre invertir en un terreno disputado con licencias ilegales o venir a la Argentina, con seguridad jurídica y mayor potencialidad de negocios”, afirmó.

Uno de los principales focos de la ofensiva oficial es Sea Lion, proyecto ubicado en la cuenca norte de las Malvinas y operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Ambas poseen licencias concedidas por las autoridades isleñas, que Buenos Aires desconoce.

El yacimiento tendría, según estimaciones difundidas sobre el proyecto, alrededor de 1.700 millones de barriles de petróleo y prevé comenzar la producción en 2028. Navitas posee una participación del 65% y Rockhopper, del 35%.

Durante la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos en Finanzas (IAEF), en Misiones, Quirno calificó como “una amenaza” a las petroleras que pretenden explotar los recursos y defendió la respuesta del Ejecutivo.

El Reino Unido, en tanto, rechazó la posición argentina y reiteró su respaldo a los habitantes de las islas y al principio de autodeterminación. Las compañías involucradas en Sea Lion también relativizaron el alcance de las medidas y aseguraron que no tendrían efectos materiales sobre el avance del proyecto.

Desde la Casa Rosada insistieron en que la decisión representa un mensaje hacia las compañías involucradas y hacia la comunidad internacional: “La República Argentina no resigna ni resignará jamás su soberanía sobre las Islas Malvinas”.