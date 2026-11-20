Dos contratistas, una inglesa y otra israelí, se negaron a participar en las operaciones de extracción de petróleo de Sea Lion ante las advertencias.
Las empresas internacionales que impulsan la extracción de petróleo en las Islas Malvinas se topan con una serie de dificultades para continuar con el proyecto Sea Lion.
La firma británica Rockhopper Exploration informó que su socia israelí Navitas Petroleum está negociando el reemplazo de dos contratistas que se negaron a realizar trabajos por temor a las sanciones de la Argentina, según un comunicado oficial difundido a través del servicio de noticias de la Bolsa de Londres.
Según la compañía, las dos empresas contratistas incumplieron sus compromisos al comunicar que no ejecutarían las tareas previstas debido a las medidas con las que Argentina amenaza a quienes participen en la explotación de hidrocarburos en las islas.
En este contexto, Navitas aseguró que las negociaciones para sustituirlas se encuentran en una etapa avanzada y que realizará los ajustes necesarios para mantener las operaciones.
Pese a estos contratiempos, las petroleras sostienen que no esperan consecuencias significativas sobre el desarrollo del proyecto ni sobre su cronograma. Rockhopper posee el 35 % de las licencias de Sea Lion, mientras que Navitas controla el 65 % restante y está a cargo de las operaciones. El yacimiento fue descubierto en 2010 y las compañías mantienen sus planes de iniciar la producción de petróleo durante el primer semestre de 2028.
De todos modos, una decisión judicial puede cambiar los planes. Las dificultades comerciales coinciden con un proceso judicial internacional que podría afectar el futuro de la explotación.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, anunció que el próximo 28 de noviembre dará a conocer su decisión sobre el pedido de medidas cautelares presentado por Argentina contra el Reino Unido por las actividades petroleras en el Atlántico Sur.
Según el comunicado oficial del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, Argentina solicitó que el Reino Unido adopte medidas para impedir nuevas perforaciones y la instalación de infraestructura vinculada al proyecto Sea Lion. Por su parte, pidió que Londres se abstenga de autorizar nuevas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las áreas marítimas en disputa. Por su parte, el Reino Unido solicitó al tribunal que rechace todas las medidas cautelares reclamadas por la Argentina.
En tanto, Navitas mantiene sus planes de avanzar con las instalaciones necesarias para extraer el crudo. Según informó el medio especializado Offshore Energy, la compañía prevé comenzar en 2027 los trabajos de reacondicionamiento del buque de producción, almacenamiento y descarga OSX2. El cronograma contempla iniciar las perforaciones a principios de ese año y obtener el primer petróleo en 2028.
El conflicto se desarrolla en medio de un endurecimiento de la postura argentina frente a la explotación de recursos naturales en Malvinas.