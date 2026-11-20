Pese a estos contratiempos, las petroleras sostienen que no esperan consecuencias significativas sobre el desarrollo del proyecto ni sobre su cronograma. Rockhopper posee el 35 % de las licencias de Sea Lion, mientras que Navitas controla el 65 % restante y está a cargo de las operaciones. El yacimiento fue descubierto en 2010 y las compañías mantienen sus planes de iniciar la producción de petróleo durante el primer semestre de 2028.

Un grupo de veteranos de guerra desplegó la bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" en el Cementerio de Darwin.

A la espera del fallo del Tribunal del Mar

De todos modos, una decisión judicial puede cambiar los planes. Las dificultades comerciales coinciden con un proceso judicial internacional que podría afectar el futuro de la explotación.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, anunció que el próximo 28 de noviembre dará a conocer su decisión sobre el pedido de medidas cautelares presentado por Argentina contra el Reino Unido por las actividades petroleras en el Atlántico Sur.

Según el comunicado oficial del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, Argentina solicitó que el Reino Unido adopte medidas para impedir nuevas perforaciones y la instalación de infraestructura vinculada al proyecto Sea Lion. Por su parte, pidió que Londres se abstenga de autorizar nuevas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las áreas marítimas en disputa. Por su parte, el Reino Unido solicitó al tribunal que rechace todas las medidas cautelares reclamadas por la Argentina.

En tanto, Navitas mantiene sus planes de avanzar con las instalaciones necesarias para extraer el crudo. Según informó el medio especializado Offshore Energy, la compañía prevé comenzar en 2027 los trabajos de reacondicionamiento del buque de producción, almacenamiento y descarga OSX2. El cronograma contempla iniciar las perforaciones a principios de ese año y obtener el primer petróleo en 2028.

El conflicto se desarrolla en medio de un endurecimiento de la postura argentina frente a la explotación de recursos naturales en Malvinas.