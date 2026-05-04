Marcela Pagano pidió la detención de Manuel Adorni por haber presionado a un testigo

El planteo se suma a otras denuncias previas en el marco de una causa que ya investiga posibles irregularidades patrimoniales del funcionario. En ese sentido, lo acusa de haber contactado a un testigo clave, el contratista Matías Tabar, antes de que declarara bajo juramento.

Según la denuncia, Adorni le habría ofrecido “ayuda” y el contacto de su “equipo”, además de que se habrían borrado mensajes de WhatsApp vinculados a ese intercambio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Marcelampagano/status/2051423974869897441&partner=&hide_thread=false Acabo de solicitar la detención de @madorni por apretar a un testigo a través de WhatsApp y ofrecerle beneficios a cambio de tergiversar su declaración. Esto es un claro entorpecimiento de la investigación y debe aplicarse la doctrina IRURZUN. pic.twitter.com/Yzl7iqWr8h — Marcela Pagano (@Marcelampagano) May 4, 2026

Qué dice la denuncia de Marcela Pagano

“Acabo de solicitar la detención de @madorni por apretar a un testigo a través de WhatsApp y ofrecerle beneficios a cambio de tergiversar su declaración. Esto es un claro entorpecimiento de la investigación y debe aplicarse la doctrina IRURZUN”, escribió Pagano en su cuenta de X.

“Que por el presente vengo a solicitar la inmediata detención del imputado MANUEL ADORNI, actual Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, en los términos de los arts. 280, 281, 282 y 283 del CPPN y, supletoriamente, arts. 210, 218 y 222 del CPPF, por verificarse en autos un riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación grave, actual e inminente, concretado en una conducta autónomamente típica desplegada por el imputado el día 4 de mayo de 2026, consistente en haber contactado al testigo MATÍAS TABAR inmediatamente antes de su declaración testimonial bajo juramento, ofreciéndole ‘ayuda’ y/o el contacto de su ‘equipo’, además de procurar el borrado de los mensajes de WhatsApp intercambiados con el contratista”, encabeza la denuncia de la diputada.

Y agrega: “El pedido se funda asimismo en la aplicación a fortiori (analogía in malam partem procesal admisible por tratarse de medida cautelar y no de tipificación penal sustantiva) de la doctrina sentada por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal en el voto del Dr. Martín Irurzun en autos ‘DE VIDO, Julio Miguel s/ procesamiento con prisión preventiva’ (resolución del 26 de octubre de 2017), conocida como ‘doctrina Irurzun’, según se desarrollará”.