Martin Lousteau dijo que el apoyo de Trump es "un rescate a los bonistas"

“Me parece que es una señal contundente la ayuda del Tesoro de Estados Unidos, provee cierta tranquilidad, porque el Gobierno iba caminando a un abismo, a pesar de que muchos economistas de distintas ideologías le advirtieron durante mucho tiempo que la no acumulación de reservas iba a desencadenar una crisis hizo oídos sordos”, agregó el economista en declaraciones periodísticas.

"Es muy importante que el Gobierno corrija el rumbo"

Además, Lousteau -que fue embajador en Estados Unidos- señaló: “Ahora, con esto que es una señal inédita, es muy importante que el Gobierno corrija el rumbo. Esto es muy importante desde dos perspectivas. La primera es porque quemar reservas permanentemente o imprimir billetes permanentemente que era la falencia del kirchnerismo, hace que se engendren crisis. El Gobierno tiene que acumular reservas, tiene que cambiar la manera en la que aborda la política macroeconómica. Segundo porque vemos un impacto muy importante en la vida cotidiana de las personas. Esto es un rescate a los bonistas, pero no es una solución a los que no llegan a fin de mes ”.

"Somos rehenes"

Martín Lousteau también se refiriò a las consecuencias geopolíticas del respaldo de la Administración Trump a Javier Milei.

“El gobierno de Milei estuvo alineado con el gobierno de Trump de un modo casi personal. De hecho, echó a una canciller cuando no se coincidió en una votación en la ONU. El problema que surge acá es cuando se presente una divergencia, cuando Argentina quiera ampliar sus intereses con otros socios comerciales. Pero ahora somos rehenes, independientemente de si Argentina coincide o no con la política de Trump o un nuevo presidente de Argentina tiene otra idea".

Por ello, el candidato a diputado nacional advirtiò: "Si Argentina no hace el trabajo para liberarse de esta deuda pasa a ser más dependiente y a tener menos grado de libertad y soberaní a”.

“A Estados Unidos le interesa que China no entre con mayor volumen en Latinoamérica, al que ve como su patio trasero. Por eso ve a Argentina como un aliado", explicó Lousteau y agregó: "recordemos que, en un momento de debilidad similar, cuando gobernaba Cristina Fernández de Kirchner, le entregamos a China una base de observación espacial en Neuquén. ¿Qué otra cosa le interesa a Estados Unidos? Tener control sobre todo en el desarrollo tecnológico, especialmente telecomunicaciones. Le interesa también el estrecho de Magallanes, que es el otro paso entre el Pacifico y el Atlántico. Y los minerales, litio y tierras raras que se usan para el desarrollo de telecomunicaciones y de guerra”.