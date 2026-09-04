Primer encuentro de Jorge Macri con el nuevo nuncio apostólico Michael Wallace Banach

La reunión se desarrolló en la sede de la Nunciatura Apostólica y permitió reafirmar la voluntad de ambas partes de continuar trabajando en una agenda común basada en el diálogo, la libertad religiosa y la promoción del bien común. Acompañaron a Jorge Macri, el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo, y la directora general de Cultos de la Ciudad, Pilar Bosca.

El Jefe de Gobierno destacó que la Ciudad se caracteriza por la diversidad, la convivencia pacífica y el diálogo entre las distintas comunidades religiosas, además del aporte de las comunidades de fe en el trabajo social, educativo y comunitario.