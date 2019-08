El candidato a diputado por el Frente de Todos agregó que "tenemos la obligación de trabajar para seguir ampliando nuestra coalición electoral y sobre todo el respaldo de la gente".

Asimismo, en diálogo con FM Metro, añadió: "No nos tenemos que conformar con el resultado del domingo, que reflejó la preocupación de la gente y una ola de esperanza, pero también la responsabilidad que depositaron en nosotros y tiene que venir de la mano de mucha humildad y generosidad para seguir abrazando a otros sectores".

Consultado sobre si intentarán acercar posiciones con el candidato de Consenso Federal, Roberto Lavagna, el ex jefe de Gabinete respondió: "También debemos dar señales claras de que a partir del 11 de diciembre vamos a tener la capacidad de gobernar con esos dirigentes y otros que de manera equivocada siguen apoyando al Gobierno pero que son valiosos y los vamos a necesitar".

Por otra parte, Massa se quejó de que "el Gobierno no tiene una sola propuesta y no le queda otra que inventar o asignar a su adversario cosas que no son", a la vez que contó que le "preocupó" ver a Macri "actuar más como un chico caprichoso que pierde un juguete que como un Presidente".