Sólido triunfo de Fuerza Patria en Almirante Brown

En ese sentido, Mariano Cascallares se mostró orgulloso "por el aporte que hicimos al Peronismo de la Provincia de Buenos Aires y también por el acompañamiento que logramos de cara a los dos próximos años de gestión del gobernador Axel Kicillof".

Embed Con @paulaeichel agradecemos de corazón a nuestros vecinos de Almirante Brown por ponerse la y acompañarnos de un modo tan contundente en esta histórica elección.



Hoy más que nunca nuestro compromiso es con cada browniana y cada browniano. #BrownConVos pic.twitter.com/7wfUKoiCqr — Mariano Cascallares (@CascallaresPJ) September 7, 2025

Finalmente el intendente browniano destacó la importancia de la victoria provincial de Fuerza Patria señalando que "después de 20 años se está ganando una elección legislativa y se reposiciona el peronismo bonaerense".

Una victoria contundente del peronismo

El peronismo le asestó un duro golpe al gobierno de Javier Milei al imponerse en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires por una diferencia mayor a los 13 puntos, con casi el 80% escrutado. Fuerza Patria logró superar por màs de 13 puntos a la Alianza La Libertad Avanza.

Los bonaerenses eligieron este domingo 46 diputados y 23 senadores para renovar la mitad de la Legislatura, donde se definirá el mapa de las dos cámaras parlamentarias. Se trataba de un test clave para el presidente Javier Milei, que atraviesa la mayor crisis de su gestión, y será un duro golpe. Del otro lado, el gobernador Axel Kicillof, es el gran ganador en vistas a su proyecto político hacia 2027