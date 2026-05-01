Máximo Kirchner pidió que un futuro gobierno peronista priorice el "desendeudamiento"

El diputado también vinculó la crisis económica con la pérdida de acceso a bienes básicos y apuntó a que el discurso oficial habla sobre la propiedad privada cunado “la gente accede cada vez menos a la propiedad privada”, y planteó que cualquier propuesta política futura deberá definir qué hacer con el endeudamiento externo.

En otro tramo de la entrevista, Kirchner se mostró a favor de renegociar las condiciones con los acreedores para evitar que el costo de la deuda recaiga sobre la sociedad. Según sostuvo, el Fondo Monetario Internacional actuó “de manera irresponsable” al otorgar préstamos sin considerar la capacidad de repago de la Argentina.

Detrás de Cristina se ubicaron estratégicamente Kicillof, Máximo Kirchner, Wado de Pedro y Sergio Massa. Detrás de Cristina se ubicaron estratégicamente Kicillof, Máximo Kirchner, Wado de Pedro y Sergio Massa.

Consultado sobre la situación judicial de la ex mandataria, Máximo Kirchner defendió a su madre y calificó de “tremendamente injusta” la condena en su contra. “La casta está libre y Cristina está presa”, afirmó, y destacó la “firmeza” y la “voluntad” de la ex presidenta como valores que el peronismo debería tomar como referencia.

Por último, el líder camporista se refirió a la interna del peronismo y reclamó una discusión profunda sobre el presente del espacio. “El peronismo tiene que asumir que el 9 de diciembre de 2015 nos fuimos con una plaza llena y el 9 de diciembre de 2023 nos fuimos con la plaza vacía”, y sin mediar ninguna autocrítica por esa situación, planteó que "el desafío es construir una alternativa política seria y responsable” sin repetir los errores del Frente de Todos.