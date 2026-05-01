Cavallo pidió eliminar los controles de cambio para reactivar la economía

Cavallo El exministro de Economía, Domingo Cavallo, criticó el plan económico del gobierno nacional.

Además, pidió la “liberalización cambiaria potenciaría los beneficios de las reformas estructurales impulsadas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, al facilitar la reasignación de recursos desde los sectores declinantes hacia los sectores con potencial de expansión”.

Mientras advirtió que “los planes monetaristas de estabilización muestran que el equilibrio fiscal, por sí solo, no garantiza que la tasa anual de inflación baje rápidamente a un dígito. Cuando esos planes no incluyen reformas monetarias que actúen como mecanismos eficaces de desindexación, suelen empantanarse o, al menos, ralentizarse”.

Subrayó que “los únicos planes de estabilización que produjeron un descenso muy rápido y sostenido de la tasa de inflación incluyeron reformas monetarias, tal como yo lo he venido explicando desde hace muchos años”, basado en la experiencia del plan de Convertibilidad o el Plan Real en Brasil.

“Si no se adoptan pronto medidas de reforma monetaria, es probable que el proceso de desinflación no converja rápidamente hacia tasas anuales de inflación de un dígito y, por el contrario, tienda a ralentizarse durante varios años”, dijo Cavallo, quien agregó que “se trata de un paso indispensable para avanzar hacia la reforma monetaria ´a la peruana´ que vengo proponiendo desde hace mucho tiempo".

“En un momento de fuerte superávit comercial se reduce el riesgo de que la eliminación de los controles provoque un salto devaluatorio”, agregó el economista.

Para el economista, “eliminar por completo los controles de cambio y permitir el libre movimiento de capitales implica suprimir el cepo cambiario que aún afecta a las personas jurídicas (empresas) y disponer que los exportadores de bienes y servicios, así como quienes obtienen financiamiento en dólares, no estén obligados a vender esas divisas al Banco Central“.