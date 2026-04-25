Máximo Kirchner apuntó contra la interna del PJ y defendió el liderazgo de Cristina Kirchner

“ Nosotros sí tenemos conducción y se llama Cristina Fernández de Kirchner”, sostuvo, y cuestionó a quienes consideran que s u imposibilidad de competir electoralmente limita su liderazgo. “Pareciera que como no puede ir a elecciones, no puede ser la conducción”, señaló.

El diputado también apuntó contra el presidente al afirmar que “dijo que la metió presa en esta farsa que llamamos democracia en Argentina” y criticó a quienes, dentro del peronismo, “miran para otro lado” mientras se debate la conducción partidaria.

En otro tramo de su intervención, destacó que el actual superávit energético es resultado de políticas impulsadas por gobiernos peronistas, al mencionar la recuperación de YPF y el desarrollo de Vaca Muerta. “Pareciera que todo pasa por generación espontánea y nadie sabe muy bien por qué”, afirmó.

Del encuentro participaron los diputados nacionales Florencia Carignano, Alejandrina Borgatta, Agustín Rossi, Germán Martínez y Diego Giuliano, junto al senador provincial Armando Traferri. También estuvieron presentes referentes provinciales y autoridades del Partido Justicialista santafesino, entre ellos su presidente Guillermo Cornaglia y la vicepresidenta María Luz Rioja, además de intendentes y jefes comunales de distintos puntos de la provincia.

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Por otro lado, Máximo Kirchner no participó de la primera reunión del Consejo partidario encabezado por Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, aunque sí estuvo representado por la intendenta Mayra Mendoza, en medio de tensiones dentro del espacio.