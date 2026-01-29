Medicina prepaga: el Gobierno excluyó a 13 empresas y avanza con el reordenamiento del sector

La medida fue adoptada mediante una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que resolvió excluir definitivamente a entidades que, tras auditorías oficiales, no acreditaron actividad real, no contaban con afiliados y carecían de la documentación exigida por la normativa vigente. La decisión fue comunicada oficialmente y funciona como notificación formal para los usuarios de las firmas alcanzadas.

Según se informó, las inspecciones permitieron detectar que se trataba de agentes inscriptos en el registro, pero sin prestaciones efectivas ni funcionamiento operativo, por lo que fueron calificadas como entidades “fantasma”. En ese marco, el acto administrativo rechazó la inscripción definitiva de aquellas empresas que no completaron los requisitos previstos por la Ley 26.682, que regula la actividad de la medicina prepaga.

prepagas-1900696-e1739902536459.webp El promedio de los aumentos de las prepagas más importantes se ubicará aproximadamente un punto porcentual por debajo del IPC.

Desde el Gobierno señalaron que el objetivo de estas resoluciones es consolidar un padrón claro y confiable, integrado únicamente por agentes que compitan en igualdad de condiciones y ofrezcan servicios de calidad a sus afiliados. La exclusión de estas 13 firmas se suma a una serie de decisiones similares adoptadas en los últimos meses: solo en enero ya fueron dadas de baja 40 empresas del sistema.

El plan de revisión forma parte de un proceso iniciado en 2024, que el Poder Ejecutivo definió como un “reordenamiento” integral del sector. La iniciativa busca depurar el registro, eliminar irregularidades acumuladas y garantizar mayor transparencia en un ámbito clave para millones de usuarios.

Mario Lugones M.jpg Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación

De acuerdo con la resolución firmada por Silvia Noemí Viazzi, secretaria general de la Superintendencia de Servicios de Salud, la decisión alcanza a entidades que contaban con inscripciones provisorias o que nunca finalizaron el trámite para obtener la registración definitiva. El procedimiento incluyó la cancelación de registros temporales y el rechazo formal de solicitudes pendientes.

Cuáles son las 13 prepagas que el Gobierno dio de baja

Las empresas alcanzadas por la última disposición son:

Codime S.A.

Mapfre Salud S.A.

Sociedad Médica Universitaria S.A.

Carra Salud S.A.

Huinca Salud.

Rescate Centro S.A.

Emergencia Río Cuarto (Aspurc).

Emergencias Médicas Punilla S.A.

Grupo Gerenciador G4 S.A.

Emergencia Cardio Asistencial S.A.

Pangea S.A.

Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Atilra).

Armiento S.A. (Grupo A Mano).

Estas 13 firmas se suman a otras cuatro inhabilitadas el pasado 20 de enero: Mutual del Sanatorio Garay, Mutual de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba, Plan Odontológico Integral y la Cámara de Tabaco de Misiones. Con estas resoluciones, el total de empresas dadas de baja por irregularidades asciende a 152 desde el inicio de la actual gestión.

Desde la SSS aclararon que la medida no implica una pérdida automática de cobertura médica para los afiliados. En los casos en que no hubiera usuarios activos, el impacto es nulo; cuando los hubiera, el proceso administrativo apunta a garantizar la continuidad de la atención mediante el reordenamiento del padrón y la regularización de la cobertura dentro del sistema.