El Gobierno flexibilizó el régimen de importación de autos eléctricos e híbridos

Esta medida tiene como objetivo incentivar la llegada de vehículos con motores alternativos, que cuentan con importantes beneficios en los impuestos.

A partir de ahora, la Dirección Nacional de Gestión de Política Industrial será la encargada de manejar las convocatorias y repartir esos cupos que no se utilicen.

Para decidir quién se queda con las autorizaciones, se tendrá en cuenta cuándo se planea nacionalizar el auto y, fundamentalmente, quién ofrezca el precio más bajo, entre otros puntos técnicos. El régimen mantiene la alícuota del 0 % para el Derecho de Importación Extrazona (D.I.E.) en vehículos cuyo valor FOB no supere los US$16.000.

Este régimen, que alcanza a autos eléctricos, híbridos y de celdas de combustible, tiene un límite de 50.000 unidades por año para todo el mercado y durará cinco años. Un dato importante para las empresas es que podrán adelantar la llegada de los autos, pero no demorarla respecto a lo que prometieron en la solicitud original. Si necesitan una prórroga, deberán demostrar que el retraso fue por problemas ajenos, como líos logísticos o de aduana, para no perder el beneficio.