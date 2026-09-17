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Milei cambia la seguridad de Olivos: la responsabilidad pasa a la Casa Militar

La medida contempla una reorganización de la residencia presidencial y una reducción de su estructura, en medio de versiones sobre cambios en el personal interno.

El presidente Javier Milei ordenó cambios en la seguridad de la Quinta de Olivos y dispuso que la Casa Militar asuma la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la casa presidencial y de las residencias transitorias del mandatario y su familia.

La transferencia de responsabilidades y bienes se concretará en un plazo máximo de 60 días, según informaron fuentes oficiales, que señalaron que la decisión tiene como objetivo fortalecer la seguridad y facilitar los procesos administrativos internos.

La determinación se conoció luego de que circularan versiones en distintos medios de prensa sobre "despidos y reubicaciones" del personal de planta permanente que trabaja en la Quinta de Olivos.

El joven soldado fue hallado sin vida mientras cumplía tareas de vigilancia.

El joven soldado fue hallado sin vida mientras cumplía tareas de vigilancia.

Entre las versiones que trascendieron figuran cambios en el personal de cocina y limpieza, con trabajadores que atravesaron distintas administraciones. De acuerdo con esas informaciones, parte de esos puestos sería ocupada ahora por personal militar.

Desde Presidencia señalaron que la medida responde a la necesidad de elevar los estándares de eficiencia y seguridad del Presidente y su entorno, en un contexto definido oficialmente por la "escalada de la inseguridad a nivel global".

El Gobierno también vinculó la decisión con la visita del papa León XIV a la Argentina, que, según explicó, demandará un importante movimiento de personal ajeno a la residencia para realizar obras y prestar los servicios necesarios para el acondicionamiento de la visita oficial.

La reorganización fue definida como una "transferencia integral de responsabilidades y bienes de la Quinta Presidencial de Olivos a la Casa Militar", que deberá quedar cumplimentada dentro del plazo establecido por Presidencia.

Según el comunicado oficial, la medida se ejecutará "conforme a lo estipulado por la Ley de Defensa Nacional y las facultades de la Casa Militar" y contempla la provisión de seguridad en la Casa Rosada y en todos los lugares donde se encuentre el Presidente, tanto dentro del país como en el exterior.

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El cambio también implica la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y la separación de las funciones de seguridad, administración y control que hasta ahora estaban concentradas en esa estructura.

Presidencia reconoció que la reorganización permitirá una "reducción de la estructura formal y la cantidad de personal que allí permanece", en el marco del nuevo esquema bajo responsabilidad integral de la Casa Militar.

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