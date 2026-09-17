Milei cambia la seguridad de Olivos: la responsabilidad pasa a la Casa Militar

Desde Presidencia señalaron que la medida responde a la necesidad de elevar los estándares de eficiencia y seguridad del Presidente y su entorno, en un contexto definido oficialmente por la "escalada de la inseguridad a nivel global".

El Gobierno también vinculó la decisión con la visita del papa León XIV a la Argentina, que, según explicó, demandará un importante movimiento de personal ajeno a la residencia para realizar obras y prestar los servicios necesarios para el acondicionamiento de la visita oficial.

La reorganización fue definida como una "transferencia integral de responsabilidades y bienes de la Quinta Presidencial de Olivos a la Casa Militar", que deberá quedar cumplimentada dentro del plazo establecido por Presidencia.

Según el comunicado oficial, la medida se ejecutará "conforme a lo estipulado por la Ley de Defensa Nacional y las facultades de la Casa Militar" y contempla la provisión de seguridad en la Casa Rosada y en todos los lugares donde se encuentre el Presidente, tanto dentro del país como en el exterior.

El cambio también implica la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y la separación de las funciones de seguridad, administración y control que hasta ahora estaban concentradas en esa estructura.

Presidencia reconoció que la reorganización permitirá una "reducción de la estructura formal y la cantidad de personal que allí permanece", en el marco del nuevo esquema bajo responsabilidad integral de la Casa Militar.