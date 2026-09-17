Piden reabrir la causa que investigó a Macri por el préstamo de U$S 57.100 millones del FMI

El fiscal de Cámara José Agüero Iturge pidió revisar el fallo que cerró la investigación que también involucró a Luis Caputo y otros funcionarios.
El fiscal de Cámara José Agüero Iturbe solicitó revisar el cierre de la causa por el préstamo de US$ 57.100 millones acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Mauricio Macri, en 2018, cuando Luis Caputo era Ministro de Finanzas.
La causa, además del expresidente Macri, también investigó a exfuncionarios de Cambiemos como Nicolás Dujovne, Federico Sturzenegger y Guido Sandleris.
La causa fue archivada por la jueza María Eugenia Capuchetti decisión que luego fue confirmada por la Sala I de la Cámara Federal, reconfigurada recientemente por el Gobierno de Javier Milei.
En la presentación, el fiscal Agüero Iturbe sostuvo que el cierre de la causa fue “prematuro” y “arbitrario”, en sintonía con el fiscal de primera instancia Franco Picardi, que consideró que aún restaban poner en marcha medidas.
“Existiendo impulso fiscal y medidas de instrucción por ejecutar, el juez no puede arbitrariamente archivar por inexistencia de delito sin efectuar cuanto menos las diligencias que permitan circunscribir el objeto procesal”, señaló el fiscal.
Quienes habían confirmado la decisión de archivar el caso fueron los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, después de que se hiciera efectivo el nombramiento de su nuevo colega Pablo Yadarola.
Para los magistrado se trató de una decisión política y que la fiscalía a cargo de Franco Picardi no logró probar la existencia de delitos. “Existen materias propias de los poderes del Estado que escapan al control judicial”, argumentaron.
En junio de 2018, la gestión de Mauricio Macri firmó con el FMI el mayor acuerdo en la historia del organismo financiero internacional. Inicialmente fue por casi US$ 43.000 millones, pero en septiembre de 2018 se renegoció y el monto se amplió a 57.100 millones de dólares.
Alberto Fernández se terminó imponiendo en las elecciones de 2019 y el FMI suspendió los últimos desembolsos, por lo que el préstamo no se cumplió en su totalidad.
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