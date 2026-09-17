Piden reabrir la causa que investigó a Macri por el préstamo de U$S 57.100 millones del FMI

Mauricio Macri le apuntó a Santiago Caputo por la Hidrovía.

“Existiendo impulso fiscal y medidas de instrucción por ejecutar, el juez no puede arbitrariamente archivar por inexistencia de delito sin efectuar cuanto menos las diligencias que permitan circunscribir el objeto procesal”, señaló el fiscal.

Quienes habían confirmado la decisión de archivar el caso fueron los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, después de que se hiciera efectivo el nombramiento de su nuevo colega Pablo Yadarola.

Para los magistrado se trató de una decisión política y que la fiscalía a cargo de Franco Picardi no logró probar la existencia de delitos. “Existen materias propias de los poderes del Estado que escapan al control judicial”, argumentaron.

En junio de 2018, la gestión de Mauricio Macri firmó con el FMI el mayor acuerdo en la historia del organismo financiero internacional. Inicialmente fue por casi US$ 43.000 millones, pero en septiembre de 2018 se renegoció y el monto se amplió a 57.100 millones de dólares.

Alberto Fernández se terminó imponiendo en las elecciones de 2019 y el FMI suspendió los últimos desembolsos, por lo que el préstamo no se cumplió en su totalidad.