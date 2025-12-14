"Horror": el Gobierno condenó el atentado contra la comunidad judía en Australia

"HORROR", expresó el mandatario. "Lo hacen en el inicio de JANUCA. La fiesta en la que pocos vencen a muchos. La fiesta que nos recuerda que la luz vence la oscuridad. Y esto es así 'porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de LAS FUERZAS que vienen del CIELO'. ¡ÁNIMO!", afirmó en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2000185254531731790&partner=&hide_thread=false HORROR

Lo hacen en el inicio de JANUCA. La fiesta en la que pocos vencen a muchos. La fiesta que nos recuerda que la luz vence la oscuridad. Y esto es así "porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de LAS FUERZAS que vienen del CIELO".

ÁNIMO! https://t.co/T0BbCqXMw4 — Javier Milei (@JMilei) December 14, 2025

Milei retuiteó un mensaje previo del ex ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, en el que se cargaba contra quienes “apañan el terrorismo” y se manifestaba solidaridad con las familias de las víctimas del ataque.

Después del atentado terrorista en Bondi Beach, la Policía de Nueva Gales del Sur confirmó la muerte de 11 personas, incluido uno de los tiradores, mientras que el segundo presunto atacante fue arrestado y se encuentra en estado crítico.

Atentado en Australia: el comunicado de la Cancillería

La cartera conducida por Pablo Quirno emitió este domingo un comunicado, en el que también repudió los hechos ocurridos en Australia. "La República Argentina condena enérgicamente el ataque terrorista perpetrado en el día de hoy en Sídney, Australia, que provocó víctimas fatales y numerosos heridos, en un acto de violencia dirigido contra civiles inocentes, en particular contra familias judías que se encontraban reunidas para celebrar la festividad de Janucá", señaló el texto.

"El Gobierno argentino expresa sus condolencias a los familiares de las víctimas y manifiesta su solidaridad con el pueblo de Australia, en particular con la comunidad judía, blanco de este atentado motivado por el odio y la intolerancia", agregó el texto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2000229102456889725&partner=&hide_thread=false LA REPÚBLICA ARGENTINA CONDENA EL ATAQUE TERRORISTA CONTRA LA COMUNIDAD JUDÍA EN SIDNEY



La República Argentina condena enérgicamente el ataque terrorista perpetrado en el día de hoy en Sidney, Australia, que provocó víctimas fatales y numerosos heridos, en un acto de violencia… — Pablo Quirno (@pabloquirno) December 14, 2025

"La Argentina -continuó la Cancillería- reafirma que el antisemitismo constituye una amenaza grave contra la convivencia democrática y los valores fundamentales y reitera su condena absoluta a toda forma de terrorismo y extremismo violento, cualquiera sea su motivación o lugar de ocurrencia".

Y concluyó: "Nuestro país renueva su compromiso con la protección de las comunidades religiosas y su libertad de credo, así como con la cooperación internacional para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo en todas sus manifestaciones".