Milagro Sala fue internada en La Plata tras una descompensación y su estado es reservado

La confirmación llegó a través de José Rachid, médico y dirigente peronista, quien comunicó la novedad mediante una publicación en redes sociales. Allí señaló: “Informo que Milagro Sala ha sido internada en el Hospital Italiano por descompensación en su salud. Su estado es reservado, en estudio“. En el mismo mensaje, el dirigente también se refirió a la situación judicial de la referente de la organización Tupac Amaru: “Hago responsable al Poder Judicial por el acoso al que es sometida después de 10,5 años de detención“.