José Luis Espert : el fiscal pide la indagatoria y lo acusa de presentar un contrato falso

El fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez solicitó la indagatoria del exdiputado de La Libertad Avanza por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
La situación judicial de José Luis Espert sumó un nuevo capítulo luego de que la fiscalía federal de San Isidro cuestionara la principal explicación que el exdiputado de La Libertad Avanza había presentado para justificar el ingreso de US$200.000 a sus cuentas.
Según el fiscal Fernando Domínguez, el contrato de servicios profesionales utilizado como respaldo de esos fondos sería falso y habría sido creado como una maniobra para darle apariencia legal al dinero.
La acusación surge de una investigación por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito que analiza la relación entre Espert y el empresario argentino Federico “Fred” Machado, quien enfrenta en Estados Unidos causas por fraude electrónico, lavado de dinero y asociación ilícita.
De acuerdo con la fiscalía, el exlegislador habría utilizado un supuesto contrato de consultoría minera con la firma guatemalteca Minas del Pueblo S.A. para justificar el origen de los fondos.
Sin embargo, la investigación determinó que Espert nunca habría viajado al país centroamericano para prestar esos servicios y que las actividades de la empresa mencionada no se encontraban operativas.
El punto central del expediente quedó vinculado a un peritaje oficial que analizó el documento presentado por la defensa. Los especialistas concluyeron que las firmas del contrato no corresponden a las personas que figuran como partes del acuerdo y señalaron que el documento habría sido redactado y firmado con posterioridad al allanamiento realizado en el domicilio de Espert, donde se habían encontrado los US$200.000 en efectivo.
A partir de esos elementos, el fiscal Domínguez pidió formalmente que Espert sea llamado a declaración indagatoria. La medida también alcanza a su contador Mariano Cosentino y a la firma Varianza S.A., acusados de haber participado en la elaboración de informes contables considerados irregulares.
Además, la fiscalía amplió la imputación contra el exdiputado: a la acusación inicial por presunto enriquecimiento ilícito se incorporaron los delitos de falsificación de instrumento privado y fraude procesal.
Ahora será el juez federal Lino Mirabelli quien deberá resolver si acepta el pedido fiscal y fija una fecha para que Espert brinde explicaciones ante la Justicia.
La causa también sumó testimonios que complican el escenario judicial. Según la investigación, al menos nueve personas habrían declarado sobre un presunto circuito informal de manejo de dinero en efectivo vinculado al domicilio del dirigente libertario. Entre los testigos aparecen personas de bajos recursos, incluido un trabajador de una aplicación de reparto, quienes aseguraron haber realizado transferencias en pesos luego de retirar sobres con dólares en efectivo desde la propiedad.
La hipótesis investigada apunta a determinar si esos movimientos formaban parte de una operatoria destinada a convertir dinero de origen ilícito en fondos con apariencia legítima.
La relación entre Espert y Machado es otro de los ejes del expediente. Según consta en la investigación, el empresario habría aportado financiamiento logístico y económico durante la campaña presidencial de Espert en 2019. Machado fue detenido en Argentina en abril de 2021 a pedido de Estados Unidos y la Corte Suprema confirmó el proceso de extradición por acusaciones vinculadas a fraude, lavado y asociación ilícita.
Hasta ahora, la defensa de Espert sostiene que los US$200.000 correspondían al pago de honorarios por trabajos de asesoramiento para empresas extranjeras y rechaza las acusaciones. Sin embargo, para la fiscalía, el resultado del peritaje debilitó esa explicación y dejó al exdiputado frente a una situación judicial más compleja.
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