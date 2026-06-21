José Luis Espert : el fiscal pide la indagatoria y lo acusa de presentar un contrato falso

Sin embargo, la investigación determinó que Espert nunca habría viajado al país centroamericano para prestar esos servicios y que las actividades de la empresa mencionada no se encontraban operativas.

El punto central del expediente quedó vinculado a un peritaje oficial que analizó el documento presentado por la defensa. Los especialistas concluyeron que las firmas del contrato no corresponden a las personas que figuran como partes del acuerdo y señalaron que el documento habría sido redactado y firmado con posterioridad al allanamiento realizado en el domicilio de Espert, donde se habían encontrado los US$200.000 en efectivo.

Llamado a indagatoria

A partir de esos elementos, el fiscal Domínguez pidió formalmente que Espert sea llamado a declaración indagatoria. La medida también alcanza a su contador Mariano Cosentino y a la firma Varianza S.A., acusados de haber participado en la elaboración de informes contables considerados irregulares.

Además, la fiscalía amplió la imputación contra el exdiputado: a la acusación inicial por presunto enriquecimiento ilícito se incorporaron los delitos de falsificación de instrumento privado y fraude procesal.

Ahora será el juez federal Lino Mirabelli quien deberá resolver si acepta el pedido fiscal y fija una fecha para que Espert brinde explicaciones ante la Justicia.

Más testimonios

La causa también sumó testimonios que complican el escenario judicial. Según la investigación, al menos nueve personas habrían declarado sobre un presunto circuito informal de manejo de dinero en efectivo vinculado al domicilio del dirigente libertario. Entre los testigos aparecen personas de bajos recursos, incluido un trabajador de una aplicación de reparto, quienes aseguraron haber realizado transferencias en pesos luego de retirar sobres con dólares en efectivo desde la propiedad.

La hipótesis investigada apunta a determinar si esos movimientos formaban parte de una operatoria destinada a convertir dinero de origen ilícito en fondos con apariencia legítima.

La relación entre Espert y Machado es otro de los ejes del expediente. Según consta en la investigación, el empresario habría aportado financiamiento logístico y económico durante la campaña presidencial de Espert en 2019. Machado fue detenido en Argentina en abril de 2021 a pedido de Estados Unidos y la Corte Suprema confirmó el proceso de extradición por acusaciones vinculadas a fraude, lavado y asociación ilícita.

Hasta ahora, la defensa de Espert sostiene que los US$200.000 correspondían al pago de honorarios por trabajos de asesoramiento para empresas extranjeras y rechaza las acusaciones. Sin embargo, para la fiscalía, el resultado del peritaje debilitó esa explicación y dejó al exdiputado frente a una situación judicial más compleja.