Milei celebró el triunfo de De la Espriella en Colombia con un mensaje en redes

de la espirella El candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella se impuso en la segunda vuelta presidencial frente al oficialista Iván Cepeda.

El triunfo de De la Espriella se dio en una elección extremadamente ajustada frente al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en una jornada que mantuvo en vilo a Colombia por la diferencia mínima entre ambos postulantes y la expectativa en torno a la confirmación final del proceso electoral.

Con el 99,65% del escrutinio preliminar, el presidente electo obtuvo 12.921.702 votos (49,65%), mientras que Cepeda alcanzó 12.673.392 (48,70%), en una disputa que dejó al país dividido en dos mitades casi exactas y abrió un escenario de fuerte debate político interno.

En paralelo, distintas reacciones comenzaron a surgir en la región, mientras el gobierno de Gustavo Petro cuestionó el resultado preliminar y pidió esperar la validación definitiva antes de convalidar el desenlace electoral, en un clima de tensión institucional en Colombia.