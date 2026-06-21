Milei celebró el triunfo de De la Espriella en Colombia con un mensaje en redes

El mandatario argentino celebró el resultado electoral colombiano y destacó el giro político en la región con un mensaje publicado en la red social X, donde felicitó al presidente electo antes de la confirmación definitiva del escrutinio.
El presidente Javier Milei felicitó este domingo a Abelardo de la Espriella, ya como presidente electo de Colombia tras el balotaje, y celebró lo que definió como una “histórica victoria” en los comicios presidenciales. El mensaje fue publicado en la red social X y tuvo fuerte repercusión regional por el respaldo directo del mandatario argentino.
“Felicito enormemente a @ABDELAESPRIELLA por su histórica victoria en Colombia. Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico”, escribió Milei en su cuenta oficial, en un mensaje en el que vinculó el resultado con un cambio de rumbo político en América Latina.
El Presidente tituló su publicación con la frase “El león y el tigre rugen en Latinoamérica...!!!”, en alusión a los apodos de ambos dirigentes, y profundizó su mensaje con una definición política: “La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás”, antes de cerrar con su clásico “¡VIVA LA LIBERTAD, CARAJO...!!!”.
El triunfo de De la Espriella se dio en una elección extremadamente ajustada frente al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en una jornada que mantuvo en vilo a Colombia por la diferencia mínima entre ambos postulantes y la expectativa en torno a la confirmación final del proceso electoral.
Con el 99,65% del escrutinio preliminar, el presidente electo obtuvo 12.921.702 votos (49,65%), mientras que Cepeda alcanzó 12.673.392 (48,70%), en una disputa que dejó al país dividido en dos mitades casi exactas y abrió un escenario de fuerte debate político interno.
En paralelo, distintas reacciones comenzaron a surgir en la región, mientras el gobierno de Gustavo Petro cuestionó el resultado preliminar y pidió esperar la validación definitiva antes de convalidar el desenlace electoral, en un clima de tensión institucional en Colombia.
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