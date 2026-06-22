Adrián Ravier asume hoy como vocero presidencial

El cierre estará a cargo del propio Presidente, que buscará aprovechar la ocasión para reforzar los principales ejes económicos de su gestión.

La decisión de avanzar con este cambio comunicacional ocurre mientras Manuel Adorni atraviesa el momento más complejo desde su llegada al Gobierno.

Las dos presentaciones también servirán para que Milei haga equilibrio entre las dos grandes vertientes de su entorno: en Casa Rosada con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el la Fundación Faro con Caputo.

El gesto de Milei hacia la fundación que conduce Agustín Laje se produce apenas días después de que la Inspección General de Justicia (IGJ), a cargo de Alejandro Ramírez —un funcionario alineado con Karina Milei—, iniciara una investigación sobre el financiamiento de la entidad. Esta decisión política impactó de lleno en la tropa del asesor presidencial, conocida como "Las Fuerzas del Cielo".

El apuro de la Casa Rosada por formalizar la asunción de Ravier responde también a la necesidad de reordenar la comunicación oficial tras la salida de Manuel Adorni, que mantiene su cargo como jefe de Gabinete, pese a las críticas externas e internas.

Además, Milei quiere dejar ordenado el tema antes de emprender una nueva agenda internacional.

El próximo miércoles, Milei partirá rumbo a Madrid para asistir a eventos empresariales y académicos, y posteriormente viajará a Estados Unidos para participar en Nueva York de las celebraciones por el Día de la Independencia junto a Donald Trump.