Milei acusó a Brasil de financiar una supuesta "campaña antiargentina"

Acusación

Luego redobló la apuesta al señalar directamente al gobierno brasileño. "¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El gobierno de Brasil. El veinticinco por ciento de los recursos salió del gobierno de Brasil. Después vienen a hablar de interferencia", afirmó, sin presentar pruebas que respaldaran esa acusación.

El jefe de Estado también sostuvo que dirigentes y asesores brasileños tuvieron un papel activo durante la campaña presidencial argentina de 2023. "Además, jugaba un rol muy activo en la campaña del 2023. ¿Usted se olvida que los asesores de Massa eran un grupo de brasileños?", agregó.

Milei aprovechó además para volver a defender al expresidente Jair Bolsonaro, quien permanece bajo prisión domiciliaria en el marco de la causa que investiga el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. El mandatario argentino cuestionó que la Justicia brasileña no le permitiera visitarlo durante su viaje a San Pablo.

"Yo quise ir a ver a mi amigo Jair Bolsonaro. No me dejaron. Acá, sin embargo, el expresidiario vino a saludar a la rea", dijo, en referencia a la visita que Lula realizó meses atrás a la expresidenta Cristina Kirchner mientras cumple arresto domiciliario.

El Presidente amplió además sus acusaciones y aseguró que la presunta campaña contra su gobierno también contó con financiamiento proveniente de México y del Partido Demócrata de Estados Unidos. Según sostuvo, se trata de sectores políticos que buscan impedir que prosperen "las ideas de la libertad".

"Son las cabezas progresistas que no quieren que las ideas de la libertad funcionen. Porque si usted empieza a demostrar que corriendo el Estado la economía progresa y la gente está mejor, tienen un problema enorme", afirmó.

Finalmente, advirtió que esa situación continuará durante la campaña electoral y pidió a sus seguidores mantenerse alerta frente a lo que calificó como "noticias falsas" y operaciones mediáticas.

Embajador a consultas

Las declaraciones llegaron pocas horas después de que el canciller brasileño, Mauro Vieira, dispusiera llamar a consultas al embajador Julio Bitelli, quien viajará a Brasilia en las próximas horas. La decisión fue adoptada luego de que Milei participara el sábado en la convención del Partido Liberal para respaldar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

En ese acto, el mandatario argentino calificó a Lula como "ladrón", "presidiario" y "basura socialista", además de atacar al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a quien llamó "basura calva". También advirtió sobre un supuesto "Riesgo Lula" para Brasil y cuestionó la política económica del gobierno brasileño.

La convocatoria del embajador representa uno de los gestos diplomáticos más fuertes entre ambos países desde la llegada de Milei a la Casa Rosada y profundiza un vínculo que ya atravesaba reiterados desencuentros entre los dos principales socios del Mercosur.