Axel Kicillof rechazó los dichos de Milei contra Lula: "Vergüenza ajena"

Ayer vimos, con vergüenza ajena, al presidente Milei ofender e insultar al gobierno de Brasil, a su presidente y a todo un país. Desde la provincia de Buenos Aires sostenemos que la Argentina respeta a las naciones hermanas y apuesta a la integración regional.



Hoy me comuniqué… pic.twitter.com/NAdKb2zOBM — Axel Kicillof (@Kicillofok) July 26, 2026

"La relación con Brasil merece responsabilidad, no provocaciones", concluyó.

De esta manera, Kicillof ratificó su sintonía política con Lula, a quien visitó en agosto de 2024 en el Palacio de Planalto. Aquel encuentro apuntó a fortalecer la cooperación económica y productiva entre Brasil y la provincia de Buenos Aires y contó con la participación del asesor especial de la presidencia brasileña, Celso Amorim; el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, y sus pares bonaerenses de Economía, Pablo López, y de Gobierno, Carlos Bianco.

“Conversamos acerca de la situación actual de la Argentina y Brasil y exploramos las perspectivas a futuro respecto del rol de las empresas brasileñas que invierten y generan empleo en el territorio de nuestra provincia”, detalló Kicillof en ese momento.