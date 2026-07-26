Axel Kicillof rechazó los dichos de Milei contra Lula: "Vergüenza ajena"

El gobernador bonaerense se mostró en contra de las declaraciones del libertario contra el presidente brasileño. "Desde la Provincia sostenemos que la Argentina respeta a las naciones hermanas y apuesta a la integración regional", aseguró.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, manifestó este domingo su rechazo a las declaraciones del presidente Javier Milei contra su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, durante un acto en San Pablo junto al candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro.
"Ayer vimos, con vergüenza ajena, al presidente Milei ofender e insultar al gobierno de Brasil, a su presidente y a todo un país. Desde la provincia de Buenos Aires sostenemos que la Argentina respeta a las naciones hermanas y apuesta a la integración regional", aseguró el dirigente opositor en su cuenta de la red social X.
Kicillof dijo haberse comunicado con el canciller brasileño Mauro Vieira, en nombre del Partido Justicialista Bonaerense, "para transmitirle que Milei no representa el sentir del pueblo argentino".
El mandatario provincial destacó la importancia de Brasil como "principal socio comercial" del país. "Con estas provocaciones, Milei pone en riesgo inversiones, exportaciones, miles de puestos de trabajo y los intereses de la Argentina, todo para sostener a un candidato por pedido de Trump", advirtió en su posteo.
"La relación con Brasil merece responsabilidad, no provocaciones", concluyó.
De esta manera, Kicillof ratificó su sintonía política con Lula, a quien visitó en agosto de 2024 en el Palacio de Planalto. Aquel encuentro apuntó a fortalecer la cooperación económica y productiva entre Brasil y la provincia de Buenos Aires y contó con la participación del asesor especial de la presidencia brasileña, Celso Amorim; el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, y sus pares bonaerenses de Economía, Pablo López, y de Gobierno, Carlos Bianco.
“Conversamos acerca de la situación actual de la Argentina y Brasil y exploramos las perspectivas a futuro respecto del rol de las empresas brasileñas que invierten y generan empleo en el territorio de nuestra provincia”, detalló Kicillof en ese momento.
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