Milei criticó a Pedro Sánchez y a Macri, y reivindicó la economía de Pinochet

Además, durante el encuentro organizado por el partido Vox, el libertario cuestionó al Jefe de Gobierno de España, Pedro Sánchez, al que referenció como "Pedrito" y sostuvo que "está más sucio que una papa". Además, lo acusó de facilitar la inmigración "descontrolada" y de "degenerar" la identidad española por el otro.

"Lamentablemente Europa, la cuna de nuestra civilización, está siendo gobernada en el plano nacional y supranacional por burócratas empecinados en destruir todo lo que somos", insistió, y completó: "Está más sucio que una papa, y bien que se ofendió cuando él y toda la gentuza que lo rodea, cuando le dije que era un gobierno de ladrones y parece que los hechos lo confirman".

Por otra parte, lamó a la derecha a organizarse y propuso impulsar una "alianza internacional de las ideas de la libertad", durante su exposición en el Foro de Madrid, que se celebra en Santiago de Chile.

"No podemos permanecer separados. Podemos ignorar el problema, pero el problema no nos va a ignorar. Tenemos que dejar de lado las diferencias y concentrarnos en lo que nos une", sostuvo durante el evento.

En otro pasaje de la alocución, el Presidente destacó el "cambio" de rumbo en la región, calificó de "zurdos mugrosos" a la oposición, y planteó que inició en 2021, en la Argentina. "No les tenemos miedo, estamos dispuestos a salvar nuestra civilización", sentenció.

"Hoy, el continente entero se está orientando hacia los valores que hicieron grande a occidente, incluso luego de décadas de adoctrinamiento socialista. Poco a poco, les hemos demostrado que no les tenemos miedo y que estamos dispuestos a salvar nuestra civilización y nuestro modo de vida", aseveró el libertario.

Por último, reivindicó el derrocamiento del expresidente Salvador Allende en septiembre de 1973, a manos del general Augusto Pinochet, al tiempo que destacó el programa económico del dictador

"Chile es un lugar emblemático porque con su historia reciente nos recuerda el valor inmenso de dar la batalla cultural, tras el derrocamiento del comunista Allende. Entró en un período de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años y fue sin lugar a dudas la envidia en términos económicos de toda la región", concluyó.

Milei cometió un furcio durante su exposición en el Foro de Madrid, al asegurar que "Si analizamos con un mínimo grado de honestidad y nos comparamos con los gobiernos anteriores, está claro que nunca nuestro modelo funcionó”,

Sin embargo, se corrigió de inmediato al afirmar que “está claro que nuestro modelo funciona y que vamos por el rumbo correcto” para luego continuar con su presentación en el encuentro internacional.

Durante su discurso, Milei, además, apuntó contra el periodismo argentino al señalar que “resulta bastante curioso porque a veces en la Argentina uno prende el televisor y pareciera que en el país está todo mal”.