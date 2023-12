Milei canta "retruco" y manda paquete de leyes al Congreso/ Por Candelaria de la Sota

Eran poco más de las 21 del viernes cuando ingresó a la Cámara de Diputados el mensaje del presidente solicitando que el Congreso sesione de manera extraordinaria desde el 26 de diciembre de 2023 hasta el 31 de enero de 2024. Una idea que muchos argentinos .hayan votado o no a Milei. seguramente apoyarán, ya que diputados y senadores trabajaron bastante poco este año en el que el Congreso sesionó apenas 6 veces debido a la campaña electoral.

El temario de extraordinarias

Lo cierto es que diputados y senadores pasarán buena parte del verano trabajando. ¿Cuál es el temario tan urgente que envío el presidente de la Nación al Congreso? El resumen que ingresó a Diputados el viernes por la noche es corto, pero se espera que en la semana ingresen los proyectos uno por uno.

En principio hay dos grandes temas: la Reforma del Estado que incluye la reducción de ministerios que aplicó Milei y que necesita de una aprobación para poder designar a muchos secretarios y directores que hoy no tienen firma -tal el caso del mega ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello-, y que incluirá también la implementación de la boleta única en papel como en Córdoba y en Santa Fe. Lo denominaron “Proyecto de Ley de reforma de las funciones del Estado” y no incluiría la eliminación de las PASO algo que en príncipio se mencionó que podría ocurrir.

El otro gran tema es una serie de medidas económicas que incluyen la aprobación del proyecto de "Ley de Impuestos a Ingresos Personales”, que no es mi más ni menos que la vuelta atrás con la eliminación del Impuesto a las Ganancias. Como el proyecto aún no fue presentado no se sabe todavía cuál sería el nuevo piso para aplicar este impuesto. Pero se estimar que rondaría el $ 1.000.000 como mínimo.

Milei quería evitar que este proyecto tuviera que volver al Congreso (donde sólo tiene 39 diputados propios y solo 7 senadores) pero estaba totalmente consciente de que el tema no podía salir por decreto. Y él necesita urgente aumentar la recaudación, por eso no puede sostener lo que Sergio Massa exhibió como un triunfo -y lo fue- en medio de la campaña electoral.

El "impuesto inflacionario"

No es un debate cómodo para el presidente, que acompañó la reforma impulsada por Massa para subir el mínimo no imponible a 15 salarios mínimos cuando era diputado nacional. Pero no solo por eso, sino porque, además, no está tan claro que puedan conseguir el número que necesitan para que Ganancias vuelva a ser aplicado.

En realidad, los gobernadores que reclamaron por la caída que sufrieron sus ingresos por la eliminación de Ganancias fueron primero a pedirle a Milei una compensación a través de la coparticipación del impuesto al cheque, pero en Casa Rosada terminaron cerrando esa puerta. El “No hay plata” sonó para todos.

Desde la oposición salieron a acusarlo de subir impuestos. Fue Federico Sturzenegger el encargado de responder. “No se trata de una suba de impuestos, queremos bajar el impuesto inflacionario”, dijo el asesor de Milei y autor del DNU y del paquete de medidas enviado al Congreso.

Beneficios a empresas de China, Japón y Emiratos Árabes

Por último, tras haber sido acusado de beneficiar a grandes corporaciones con el DNU, Milei se atrevió a enviar al Congreso proyectos para aprobar convenios con diferentes países para que no exista la “doble imposición con respecto a impuestos sobre la Renta”. Se trata de Japón, China, el Gran Ducado de Luxemburgo, los Emiratos Árabes y Turquía.

Si bien todos se basan en tratados previamente firmados, no se explicó aún porqué a esos países y no a otros, y cuál sería la urgencia para que este tema se incorpore en el temario de las sesiones extraordinarias que obligarán a diputados y senadores a quedarse en el país y trabajar entre el 26 de diciembre y el 31 de enero del año próximo. Ese fue el regalo de fin de año de Milei a lo que él considera como “la casta”.