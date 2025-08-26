Milei difundió en sus redes un comunicado de la droguería Suizo Argentina

El laboratorio, mencionado en las grabaciones del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, aseguró estar “a plena disposición de la Justicia y de los organismos de control para esclarecer los hechos”.

Además, Suizo Argentina remarcó su “compromiso con el país” y defendió su trayectoria de más de 100 años “de forma íntegra, transparente y con responsabilidad social empresaria”.

image

El comunicado de Suizo Argentina

En el escrito difundido por el propio Presidente, la empresa sostuvo que tanto sus directivos como accionistas “se encuentran a derecho y a disposición de cualquier poder del Estado” para aportar información en la investigación, “en pleno convencimiento de haber actuado con total apego a las normas y leyes vigentes”.

La droguería también aclaró que “continúa diariamente con la actividad de comercialización y distribución de especialidades medicinales, productos médicos, artículos de perfumería e insumos hospitalarios” y que lo hace “en estricto cumplimiento y custodia de las normas que protegen la integridad de la empresa y de las más de 10.000 farmacias, hospitales, clínicas, sanatorios, centros de salud, proveedores y miembros de la cadena de valor de la salud y bienestar de los argentinos”.

Se demoran las explicaciones oficiales

El flamante interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches, pegó hoy el faltazo a un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, a la que había sido citado para que rindiera cuentas sobre el escándalo del presunto pedido de coimas por parte de altos funcionarios del Gobierno que revelaron los audios del ex titular del organismo Diego Spagnuolo.

“Lamentablemente no hemos tenido respuesta”, anunció el presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin (Unión por la Patria), al comenzar la reunión conjunta de las comisiones de Salud y Discapacidad, a la que no asistió ningún integrante del oficialismo ni sus aliados.

El diputado tucumano señaló que “no es la primera vez” que ministros de este Gobierno se ausentan a las convocatorias.