Milei hablará en La Rural con expectativa del campo

Expectativas del campo

La expectativa del campo está centrada en la posibilidad de nuevas medidas vinculadas a los derechos de exportación, aunque desde el Gobierno buscaron moderar las versiones sobre anuncios de impacto. El ministro de Economía, Luis Caputo, ya había enfriado las especulaciones respecto de una reducción inmediata de las retenciones.

Aun así, algunos sectores ruralistas mantienen la esperanza de que el Presidente anuncie la eliminación del 5% de retenciones que todavía paga la exportación de carne vacuna de novillo, una medida que tendría un costo fiscal estimado en alrededor de US$130 millones durante este año.

También existen expectativas sobre una eventual aceleración del cronograma de rebaja de derechos de exportación para los granos. En mayo, el Gobierno confirmó una disminución de las retenciones al trigo y la cebada y una reducción gradual desde enero próximo para la soja, el maíz, el girasol y el sorgo. Parte del sector considera que Milei podría aprovechar el escenario de Palermo para anticipar o profundizar ese esquema.

La ceremonia tendrá además un fuerte componente político. Está prevista la presencia del jefe de Gabinete, ministros, secretarios, legisladores nacionales y gobernadores, además de Karina Milei, figura central del oficialismo. En ese contexto, una de las mayores incógnitas pasa por la asistencia de Villarruel, distanciada del Presidente y relegada en los últimos meses de gran parte de las actividades oficiales de la Casa Rosada.

El año pasado, Milei fue ovacionado por el público al llegar a la exposición acompañado por Karina Milei y Caputo. Esta vez, el escenario será diferente: con menos expectativas de anuncios, pero con un campo que sigue esperando definiciones y un clima político que promete convertir a Palermo en mucho más que una muestra ganadera.