Milei hablará en La Rural con expectativa del campo

Milei encabezará el acto central de la Exposición Rural de Palermo, que se realizará de manera excepcional un día después de lo habitual por su viaje a Brasil.
El presidente Javier Milei volverá este domingo a ocupar el centro de la escena en la Exposición Rural de Palermo, donde encabezará el acto central de cierre de la muestra en medio de expectativas del sector agropecuario por posibles señales sobre las retenciones y con la incógnita política de un eventual reencuentro con la vicepresidenta Victoria Villarruel.
La ceremonia se desarrollará en una jornada atípica para la tradicional exposición, ya que el acto principal suele realizarse los sábados. Sin embargo, el viaje del mandatario a Brasil para participar de una actividad de apoyo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro obligó a modificar el cronograma y trasladar el evento al domingo.
Como ocurre cada año, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, será el primero en tomar la palabra. Luego llegará el turno de Milei, quien utilizará una vez más la tribuna de Palermo para enviar mensajes al sector agropecuario y fijar posición sobre el rumbo económico.
Antes de los discursos, desfilarán los grandes campeones de las distintas razas ganaderas, la maquinaria agrícola, los carruajes y las delegaciones tradicionalistas, en una ceremonia que, pese a ser conocida popularmente como la "apertura", representa en realidad el cierre institucional de la exposición.
La expectativa del campo está centrada en la posibilidad de nuevas medidas vinculadas a los derechos de exportación, aunque desde el Gobierno buscaron moderar las versiones sobre anuncios de impacto. El ministro de Economía, Luis Caputo, ya había enfriado las especulaciones respecto de una reducción inmediata de las retenciones.
Aun así, algunos sectores ruralistas mantienen la esperanza de que el Presidente anuncie la eliminación del 5% de retenciones que todavía paga la exportación de carne vacuna de novillo, una medida que tendría un costo fiscal estimado en alrededor de US$130 millones durante este año.
También existen expectativas sobre una eventual aceleración del cronograma de rebaja de derechos de exportación para los granos. En mayo, el Gobierno confirmó una disminución de las retenciones al trigo y la cebada y una reducción gradual desde enero próximo para la soja, el maíz, el girasol y el sorgo. Parte del sector considera que Milei podría aprovechar el escenario de Palermo para anticipar o profundizar ese esquema.
La ceremonia tendrá además un fuerte componente político. Está prevista la presencia del jefe de Gabinete, ministros, secretarios, legisladores nacionales y gobernadores, además de Karina Milei, figura central del oficialismo. En ese contexto, una de las mayores incógnitas pasa por la asistencia de Villarruel, distanciada del Presidente y relegada en los últimos meses de gran parte de las actividades oficiales de la Casa Rosada.
El año pasado, Milei fue ovacionado por el público al llegar a la exposición acompañado por Karina Milei y Caputo. Esta vez, el escenario será diferente: con menos expectativas de anuncios, pero con un campo que sigue esperando definiciones y un clima político que promete convertir a Palermo en mucho más que una muestra ganadera.
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