Axel Kicillof respaldó la reelección indefinida solo para intendentes

Luego del acto, y durante una conferencia de prensa , Kicillof volvió a pronunciarse a favor de habilitar la reelección indefinida de los intendentes bonaerenses. "Me parece que en la provincia de Buenos Aires los sectores políticos, muchos ya se han expresado a favor de permitir que haya posibilidad de elegir a cualquiera, de no prohibir a ninguno", sI bien aclaró que "Yo no tengo reelección, soy gobernador, no estoy buscando mi reelección".

El mandatario consideró que la discusión debe resolverse en el ámbito legislativo y defendió el derecho de los vecinos a elegir a sus autoridades locales. "Es muy infrecuente que a nivel de gobiernos locales no haya posibilidad de que se presenten todos los candidatos para que el pueblo vote a dirigentes que conoce, que son cercanos", afirmó. Además, descartó trasladar la decisión a los municipios y sostuvo que "es un tema de la Legislatura".

Kicillof volvió a cuestionar la política económica del Gobierno nacional al sostener que "festejan los recortes y no ven las consecuencias. L a macro anda para los grandes exportadores de materia prima, pero no anda para la vida cotidiana" y en ese marco destacó que la Provincia debió reforzar los recursos destinados a los comedores escolares tras la reducción de la asistencia nacional. "Queremos que los pibes y pibas puedan ir a comer a las escuelas".

General Alvear cumplió años y lo celebramos con una obra muy importante para sus vecinos: un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud, el Nº209 que inauguramos en nuestra gestión, que va descomprimir la demanda en el hospital municipal. pic.twitter.com/uFh6KRjRqM — Axel Kicillof (@Kicillofok) July 24, 2026

Antes de esa conferencia de prensa, Kicillof también destacó el trabajo conjunto: "Acá estamos trabajando juntos un gobernador peronista y un intendente radical: en la Provincia dejamos de lado las diferencias partidarias y nos enfocamos en concluir las obras que los vecinos necesitan".

Luego cuestionó al presidente Javier Milei al señalar: "Mientras el Presidente viaja para juntarse con magnates internacionales y festejar un modelo de ajuste, nosotros vamos a seguir recorriendo los 135 municipios para que todos puedan tener un futuro mejor".

El nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) demandó una inversión de $1.272 millones y cuenta con cuatro consultorios de atención clínica, uno ginecológico, uno odontológico, vacunatorio, enfermería y farmacia. El establecimiento permitirá descomprimir la atención del Hospital Municipal Bernardino Rivadavia y ampliar el acceso a la salud para más de 10 mil vecinos de Villa Barreiro y Villa Carluccio.

Durante la recorrida, Kicillof y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, visitaron la nueva Planta Potabilizadora de ABSA, una obra que implicó una inversión de $3.659 millones y que incrementó en un 50% la capacidad de abastecimiento de agua potable, permitiendo alcanzar a toda la población del distrito. Los trabajos incluyeron además el reemplazo de la compuerta del Canal Piñeyro para optimizar la regulación de caudales y el control de sequías e inundaciones.

La actividad oficial también incluyó la entrega de 20 netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense a alumnos de escuelas rurales, un camión para la gestión diferenciada de residuos, equipamiento para la planta de reciclado municipal y bicicletas destinadas a la comunidad del predio municipal.

Al cierre del acto, el gobernador aseguró: "La Provincia ha sufrido el robo sistemático de sus recursos por parte del Gobierno nacional: sin embargo, con mucho esfuerzo, estamos celebrando un nuevo aniversario de Alvear inaugurando obras y ampliando derechos". Y concluyó: "Ante el abandono, el individualismo y el 'sálvese quien pueda' que pregonan desde la Nación, nuestro camino es la solidaridad: vamos a necesitar de todos y todas para volver a levantar a la Argentina".