Axel Kicillof respaldó la reelección indefinida solo para intendentes

El gobernador bonaerense recorrió obras de infraestructura, y entregó equipamiento en la localidad de General Alvear, al tiempo que respaldó que los vecinos puedan elegir libremente a sus jefes comunales.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof se manifestó en favor de habilitar la reelección indefinida de los intendentes, sostuvo que los vecinos deben tener la posibilidad de elegir libremente a sus jefes comunales, y aseguró que el debate sobre esa posibilidad debe resolverse en la Legislatura provincial .
Además, el mandatario volvió a cuestionar la política económica del presidente Javier Milei al considerar que el ajuste afecta a las familias y a las economías del interior bonaerense, al tiempo que sostuvo que la Provincia continúa ejecutando obras públicas y ampliando servicios, pese a la reducción de recursos provenientes del Gobierno nacional.
Kicillof formuló estas declaraciones en la localidad de General Alvear a la que llegó acompañado por parte de su gabinete, y fue recibio por el el intendente Ramón Capra. En esa oportunidad, el mandatario bonaerense dijo "Hoy vinimos Alvear a inaugurar un nuevo centro de salud y la ampliación de una planta potabilizadora que duplica la capacidad de agua para la localidad: estamos dando respuestas concretas a demandas históricas de la comunidad".
"Esto demuestra que, aunque algunos lo quieran dinamitar, sin un Estado presente no hay agua potable, infraestructura y un acceso garantizado a la educación y a la salud para todos los bonaerenses", señaló el mandatario.
Luego del acto, y durante una conferencia de prensa , Kicillof volvió a pronunciarse a favor de habilitar la reelección indefinida de los intendentes bonaerenses. "Me parece que en la provincia de Buenos Aires los sectores políticos, muchos ya se han expresado a favor de permitir que haya posibilidad de elegir a cualquiera, de no prohibir a ninguno", sI bien aclaró que "Yo no tengo reelección, soy gobernador, no estoy buscando mi reelección".
El mandatario consideró que la discusión debe resolverse en el ámbito legislativo y defendió el derecho de los vecinos a elegir a sus autoridades locales. "Es muy infrecuente que a nivel de gobiernos locales no haya posibilidad de que se presenten todos los candidatos para que el pueblo vote a dirigentes que conoce, que son cercanos", afirmó. Además, descartó trasladar la decisión a los municipios y sostuvo que "es un tema de la Legislatura".
Kicillof volvió a cuestionar la política económica del Gobierno nacional al sostener que "festejan los recortes y no ven las consecuencias. L a macro anda para los grandes exportadores de materia prima, pero no anda para la vida cotidiana" y en ese marco destacó que la Provincia debió reforzar los recursos destinados a los comedores escolares tras la reducción de la asistencia nacional. "Queremos que los pibes y pibas puedan ir a comer a las escuelas".
Antes de esa conferencia de prensa, Kicillof también destacó el trabajo conjunto: "Acá estamos trabajando juntos un gobernador peronista y un intendente radical: en la Provincia dejamos de lado las diferencias partidarias y nos enfocamos en concluir las obras que los vecinos necesitan".
Luego cuestionó al presidente Javier Milei al señalar: "Mientras el Presidente viaja para juntarse con magnates internacionales y festejar un modelo de ajuste, nosotros vamos a seguir recorriendo los 135 municipios para que todos puedan tener un futuro mejor".
El nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) demandó una inversión de $1.272 millones y cuenta con cuatro consultorios de atención clínica, uno ginecológico, uno odontológico, vacunatorio, enfermería y farmacia. El establecimiento permitirá descomprimir la atención del Hospital Municipal Bernardino Rivadavia y ampliar el acceso a la salud para más de 10 mil vecinos de Villa Barreiro y Villa Carluccio.
Durante la recorrida, Kicillof y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, visitaron la nueva Planta Potabilizadora de ABSA, una obra que implicó una inversión de $3.659 millones y que incrementó en un 50% la capacidad de abastecimiento de agua potable, permitiendo alcanzar a toda la población del distrito. Los trabajos incluyeron además el reemplazo de la compuerta del Canal Piñeyro para optimizar la regulación de caudales y el control de sequías e inundaciones.
La actividad oficial también incluyó la entrega de 20 netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense a alumnos de escuelas rurales, un camión para la gestión diferenciada de residuos, equipamiento para la planta de reciclado municipal y bicicletas destinadas a la comunidad del predio municipal.
Al cierre del acto, el gobernador aseguró: "La Provincia ha sufrido el robo sistemático de sus recursos por parte del Gobierno nacional: sin embargo, con mucho esfuerzo, estamos celebrando un nuevo aniversario de Alvear inaugurando obras y ampliando derechos". Y concluyó: "Ante el abandono, el individualismo y el 'sálvese quien pueda' que pregonan desde la Nación, nuestro camino es la solidaridad: vamos a necesitar de todos y todas para volver a levantar a la Argentina".