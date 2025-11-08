Política |

Milei llega hoy a Bolivia para la asunción de Rodrigo Paz Pereira

El presidente asiste este sábado a la asunción de Rodrigo Paz Pereira en Bolivia. Está previsto que arribe a El Alto a las 10:20 y que emprenda su regreso a Buenos Aires en un vuelo que sale a las 14:00.

El presidente Javier Milei participará este sábado 8 de noviembre en los actos de asunción del nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira.

Recordemos que Paz Pereira fue el vencedor de la inédita segunda vuelta en Bolivia y, por ende, presidente electo del país. Será investido este sábado como líder del Poder Ejecutivo, inaugurando un nuevo ciclo político y económico en el país.

El referente del Partido Demócrata Cristiano (PDC) obtuvo el 54,96% de los votos en el balotaje del 19 de octubre frente al 45,04% del conservador Jorge “Tuto” Quiroga.

ADEMÁS: Milei se reunió con empresarios en Nueva York

El mandatario argentino tendrá una agenda acotada en el país vecino, a donde arribará a eso de las 10:20 de la mañana y del cual se retirará a las 14, tras las ceremonias oficiales.

La agenda del presidente en Bolivia

  • 9:30 hs: Partirá en un vuelo especial rumbo a la ciudad de El Alto, donde tiene previsto su arribo a las 10:20 hs.
  • 11:00 hs: Milei participará de la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional.
  • Saludo protocolar: Tras la sesión, saludará al nuevo presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, D. Rodrigo Paz Pereira.
  • 13:00 hs: Asistirá a la ceremonia de entrega del Bastón de mando.
  • 14:00 hs: Partirá el vuelo especial que conducirá a Milei de regreso a Buenos Aires.
  • 17:35 hs: Arribará a la Ciudad de Buenos Aires.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados