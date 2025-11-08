Milei llega hoy a Bolivia para la asunción de Rodrigo Paz Pereira

Recordemos que Paz Pereira fue el vencedor de la inédita segunda vuelta en Bolivia y, por ende, presidente electo del país. Será investido este sábado como líder del Poder Ejecutivo, inaugurando un nuevo ciclo político y económico en el país.

El referente del Partido Demócrata Cristiano (PDC) obtuvo el 54,96% de los votos en el balotaje del 19 de octubre frente al 45,04% del conservador Jorge “Tuto” Quiroga.

El mandatario argentino tendrá una agenda acotada en el país vecino, a donde arribará a eso de las 10:20 de la mañana y del cual se retirará a las 14, tras las ceremonias oficiales.

La agenda del presidente en Bolivia