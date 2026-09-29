Myriam Bregman llamó a "desatar una nueva fuerza" para terminar con "tanto desastre"

Tras un acto en Rosario, la dirigente del FIT criticó el rumbo de la gestión de Javier Milei, cuestionó a La Libertad Avanza y también apuntó contra el peronismo “moderado”.
La diputada nacional del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Myriam Bregman cuestionó al gobierno de Javier Milei y sostuvo que, de cara a las elecciones de 2027, existen dos caminos: “Bajar la cabeza o desatar una nueva fuerza para terminar con tanto desastre”.
Tras el acto que encabezó el domingo en el Club Sportivo América de Rosario, la dirigente afirmó que desde su espacio “darán la pelea en todos los terrenos” para enfrentar a Milei y a las políticas que, según planteó, impulsan el Gobierno y los sectores económicos que lo respaldan.
Bregman sostuvo que el objetivo de la izquierda es organizar el descontento social. “Hicimos oír la bronca que crece desde abajo y ahora tenemos que organizarla para terminar con la miseria y la entrega, para derrotar a este Gobierno y su plan de ajuste, saqueo y represión”, afirmó.
La diputada también se refirió a la juventud y rechazó la idea de que la rebeldía se haya volcado hacia la derecha. “Yo nunca me creí que la rebeldía se había vuelto de derecha, porque no era rebeldía, era prepotencia”, señaló.
En ese sentido, cuestionó directamente a La Libertad Avanza y a Milei: “Mirá si Milei va a ser rebelde. Es un prepotente”. Y agregó que, desde su perspectiva, las políticas de la derecha representan “prepotencia contra las mujeres, contra las disidencias, contra los trabajadores y las trabajadoras”.
Durante su discurso en Rosario, Bregman sostuvo que “ante el fracaso del plan del Gobierno y su creciente descrédito ya se prepara un mileísmo sin Milei”. En ese escenario mencionó a la senadora nacional Patricia Bullrich y al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, como parte de las variantes de derecha que, según su análisis, podrían disputar ese espacio.
La dirigente del FIT también cuestionó al peronismo “moderado”, al que acusó de no modificar “lo conquistado por las clases dominantes” y de limitarse a “repartir la miseria que quede después del saqueo”.
Por último, Bregman reivindicó el programa de su espacio y aseguró que la izquierda buscará intervenir en el escenario político de cara a 2027. “Claro que vamos a dar la pelea en todos los terrenos, pero decimos muy claro que hay que derrotar a Milei y a los que están detrás y manejan los hilos, al poder económico”, concluyó.
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