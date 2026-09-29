Myriam Bregman llamó a "desatar una nueva fuerza" para terminar con "tanto desastre"

En ese sentido, cuestionó directamente a La Libertad Avanza y a Milei: “Mirá si Milei va a ser rebelde. Es un prepotente”. Y agregó que, desde su perspectiva, las políticas de la derecha representan “prepotencia contra las mujeres, contra las disidencias, contra los trabajadores y las trabajadoras”.

Bregman habló de un “mileísmo sin Milei” y apuntó al peronismo

Durante su discurso en Rosario, Bregman sostuvo que “ante el fracaso del plan del Gobierno y su creciente descrédito ya se prepara un mileísmo sin Milei”. En ese escenario mencionó a la senadora nacional Patricia Bullrich y al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, como parte de las variantes de derecha que, según su análisis, podrían disputar ese espacio.

La dirigente del FIT también cuestionó al peronismo “moderado”, al que acusó de no modificar “lo conquistado por las clases dominantes” y de limitarse a “repartir la miseria que quede después del saqueo”.

Por último, Bregman reivindicó el programa de su espacio y aseguró que la izquierda buscará intervenir en el escenario político de cara a 2027. “Claro que vamos a dar la pelea en todos los terrenos, pero decimos muy claro que hay que derrotar a Milei y a los que están detrás y manejan los hilos, al poder económico”, concluyó.