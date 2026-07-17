Milei participa del acto por el 32° aniversario del atentado a la AMIA

El acto se realiza sobre la calle Pasteur al 633, en el barrio porteño de Once, frente a la sede de la mutual de la comunidad judía que fue reconstruida tras el ataque, y cuenta con la presencia del presidente Javier Milei.
La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) recuerda a las víctimas del atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 y considerado por la Justicia argentina como un delito de lesa humanidad e imprescriptible.
El acto se realiza sobre la calle Pasteur al 633, en el barrio porteño de Once, frente a la sede de la mutual de la comunidad judía que fue reconstruida tras el ataque, y cuenta con la presencia del presidente Javier Milei.
La conmemoración, que tradicionalmente tiene lugar el 18 de julio, fue adelantada este año al viernes 17 en respeto a la celebración del Shabat. Según acordó la AMIA, la DAIA y la agrupación Familiares de las Víctimas, este año el lema será: “Hoy no podemos perder, la memoria”.
El mandatario llegó compañado de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich.