Milei reflota el Ministerio del Interior: designó a Lisandro Catalán

Asimismo, informó la confirmación de la mesa federal que buscará articular con los gobernadores, uno de los cambios instrumenta dos por el presidente Javier Milei tras el resultado de las urnas.

Está mañana, el mandatario encabezó una reunión junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el titular del Palacio de Hacienda, Luis "Toto" Caputo con el flamante ministro, quien hasta entonces se desempeñaba como vicejefe de Gabinete del Interior.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GAFrancosOk/status/1965759939172827402?t=dd_OMefHssOLWK0H4JPhNA&s=19&partner=&hide_thread=false Siguiendo las instrucciones del Presidente @jmilei, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al Ministro de Economía @LuisCaputoAR, y el flamante Ministro del Interior @catalanlisandro.



En esta nueva etapa en que… pic.twitter.com/1aZvqZlzCU — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) September 10, 2025

A través de su cuenta de X, Francos expresó: “Siguiendo las instrucciones del Presidente, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán”.

“En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio”, completó.

El libertario compartió el mensaje en su cuenta con la leyenda: “Mesa federal confirmada”. La intención es recuperar el diálogo con los mandatarios provinciales “afines” astillado desde las discrepancias por los cierres de listas de La Libertad Avanza.

Para la compleja tarea que le asignó a Guillermo Francos, el Poder Ejecutivo resolvió recuperar el Ministerio del Interior que, desde el 4 de junio de 2024, con la salida del aquel entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse se redujo a secretaría.

Si bien se trató de un hecho burocrático, en Casa Rosada creen que la recuperación del rango ministerial le otorgará a Catalán, quien hasta entonces se presentaba como funcionario de Interior, un mayor peso para negociar con los gobernadores.

Luego del encuentro en el despacho presidencial, Lisandro Catalán se reincorporó a las reuniones de Gabinete, la tercera de esta semana, para coordinar junto al resto de funcionarios los pasos a seguir del Gobierno.