El Gobierno dio un paso clave hacia la privatización de los trenes

La información fue confirmada por el inspector general de Justicia, Daniel Vítolo, que señaló que una docena de empresas públicas ya adoptaron esta nueva figura jurídica. La última en completar el trámite fue Ferrocarriles Argentinos, cuya inscripción se realizó en el Registro Público, pasando de ser Sociedad del Estado a constituirse como Ferrocarriles Argentinos Sociedad Anónima Unipersonal (SAU).

Con esta medida, la administración de La Libertad Avanza dio por concluido el plan de reconversión societaria promovido por el presidente Javier Milei. Según explicó Vítolo, la iniciativa responde a lo establecido en el artículo 48 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que dispuso que todas las empresas con participación estatal, más allá de su estructura legal, debían transformarse en sociedades anónimas.

De este modo, quedan alcanzadas por la Ley General de Sociedades N.º 19.550 y operan en las mismas condiciones que las compañías privadas, sin beneficios o privilegios propios del ámbito público.

Antes de la inscripción de Ferrocarriles Argentinos, ya se había avanzado con la reconversión de la Administración de Infraestructura Ferroviaria, la Administración General de Puertos, Contenidos Públicos, Edu.Ar, la Empresa Argentina de Navegación Aérea, Fabricaciones Militares, Operadora Ferroviaria, Radio y Televisión Argentina, la Casa de Moneda y Télam, entre otras empresas públicas, que también pasaron a funcionar como sociedades anónimas.

La conversión, explicaron fuentes oficiales, es un punto clave para avanzar con las privatizaciones. En ese sentido, "está casi listo el pliego de la licitación" para la venta de Belgrano Cargas y Logística S.A, una de las principales empresas ferroviarias públicas, con más de 7.600 kilómetros de vías en 17 provincias.

Entre los interesados aparece el gigante ferroviario Grupo México Transporte (GMXT), que condicionó los U$S3.000 millones que estimó invertir a un gesto del Gobierno: un cambio en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para que las privatizaciones puedan adherir.

En tanto, Vítolo resaltó la labor de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que actuó como unidad ejecutora especial en el marco del Decreto 644/2024, y remarcó que este proceso supone un punto de inflexión respecto a experiencias anteriores que no prosperaron. “El escepticismo ha desaparecido y vuelve la esperanza”, afirmó, al sostener que la transformación del Estado "puede realizarse si hay una decisión política firme y coherente".