Milei reprogramó la agenda y viaja mañana a Nueva York

El viaje, confirmado en un comunicado de Cancillería, fue enmarcado como parte de la “sólida relación bilateral y del compromiso compartido de seguir profundizando los lazos estratégicos”. El Presidente estará acompañado por el canciller Gerardo Werthein, el ministro de Economía Luis Caputo, su hermana y secretaria general Karina Milei y el vocero presidencial Manuel Adorni.

El lunes mantendrá entrevistas privadas con los economistas Alberto Ades, argentino doctorado en Harvard, y Xavier Sala i Martin, especialista en crecimiento económico. El martes, Milei asistirá por la mañana a la intervención de Donald Trump en el Debate General de la 80ª Asamblea de la ONU y, dos horas más tarde, tendrá con él un encuentro bilateral. Esa misma noche, se sumará a una recepción oficial ofrecida por el mandatario estadounidense.

El miércoles será el turno de la presentación del propio Milei en la ONU, prevista para el mediodía, y de su participación en la ceremonia de entrega del premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, en la que estará presente el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

La gira concluirá el jueves con una agenda vinculada a la comunidad judía. Milei se reunirá con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y participará en la entrega de un premio de la organización B’nai B’rith. También tiene previsto un encuentro con Ronald Lauder, presidente del Congreso Mundial Judío, y con Claudio Epelman, director del Consejo Judío Latinoamericano. El regreso a Buenos Aires está programado para el viernes a primera hora.

En la antesala del viaje, durante un acto en Córdoba, el Presidente reiteró la importancia de estrechar lazos con la administración de Trump, a la que considera clave para “avanzar en mejorar la vida de los argentinos”. El respaldo del republicano, sumado a la relación directa con el FMI, será determinante en un contexto en que el Gobierno busca reforzar apoyos externos para sostener la estabilidad interna.