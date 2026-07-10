Milei viajará a fines de julio a Brasil para apoyar a Flavio Bolsonaro

El apoyo al candidato opositor a Inacio Lula da Silva forma parte de la agenda de viajes por la región incluye el paso por Ecuador, Perú y Colombia, países con los que busca ampliar acuerdos comerciales
El presidente Javier Milei confirmó que realizará una serie de viajes a diferentes países de la región, que dará comienzo el 25 de julio en Brasil, donde visitará al exmandatario Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de prisión desde noviembre por planear un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.
"El 25 viajo a Brasil, lo ungen candidato a presidente a Flavio Bolsonaro. Voy a estar en San Pablo, pero hago un paso por Brasilia para saludar a Jair Bolsonaro", dijo Milei en declaraciones a FM Now 97.9
El mandatario contó que viajará a Brasil para respaldar la candidatura del senador Flavio Bolsonaro, que competirá en las elecciones presidenciales el 4 de octubre, frente al actual mandatario, Inacio Lula da Silva, de la alianza liderada por el Partido de los Trabajadores.
El día después, el 26, el mandatario contó que volverá al país para asistir a la inauguración de la Exposición Rural, en el barrio porteño de Palermo, en lo que será una estadía fugaz, porque el 28 se encontrará en Perú para la asunción de Keiko Fujimori.
A esa escala le sumó otro viaje a Colombia para la asunción de Abelardo de la Espriella como presidente, prevista para el 7 de agosto. Además visitará al presidente de Ecuador Daniel Noboa, con quien afirmó que tiene acuerdos pendientes de firma.
Durante la entrevista, Milei sostuvo que el objetivo de esa actividad internacional es ampliar la inserción económica del país. “Argentina tendría que tener el triple de comercio que el que tiene”, afirmó, y agregó que ese aumento representaría una nueva inyección de crecimiento económico.
En ese mismo tramo, el jefe de Estado defendió la utilidad política y económica de sus giras. “Funcionan bastante bien mis viajes”, sostuvo, y adjudicó a esa exposición externa los resultados en materia de inversiones.
Milei enfatizó que “ir a mostrar el caso argentino en el mundo” está dando resultados “en términos de conseguir inversiones”.
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