Milei viajará a fines de julio a Brasil para apoyar a Flavio Bolsonaro

A esa escala le sumó otro viaje a Colombia para la asunción de Abelardo de la Espriella como presidente, prevista para el 7 de agosto. Además visitará al presidente de Ecuador Daniel Noboa, con quien afirmó que tiene acuerdos pendientes de firma.

Durante la entrevista, Milei sostuvo que el objetivo de esa actividad internacional es ampliar la inserción económica del país. “Argentina tendría que tener el triple de comercio que el que tiene”, afirmó, y agregó que ese aumento representaría una nueva inyección de crecimiento económico.

En ese mismo tramo, el jefe de Estado defendió la utilidad política y económica de sus giras. “Funcionan bastante bien mis viajes”, sostuvo, y adjudicó a esa exposición externa los resultados en materia de inversiones.

Milei enfatizó que “ir a mostrar el caso argentino en el mundo” está dando resultados “en términos de conseguir inversiones”.