La respuesta Lilia Lemoine al discurso de García Cuerva: "Arrogante y vacío"

"No representa los valores que me enseñaron en la Iglesia", concluyó la legisladora libertaria, quien profundizó así las diferencias entre referentes del Gobierno nacional y sectores de la Iglesia Católica, que en reiteradas oportunidades expresaron reparos sobre el impacto social del ajuste económico impulsado por la administración de Javier Milei.

Las declaraciones de Lemoine se producen después de que García Cuerva volviera a pronunciar un discurso con fuertes referencias a la realidad social y política del país. El arzobispo, que en distintas oportunidades negó tener identificación partidaria y sostuvo que su tarea consiste en tender puentes y acompañar a los sectores más vulnerables, evitó mencionar a dirigentes en particular durante su homilía.

En uno de los pasajes centrales del mensaje, el religioso advirtió sobre quienes “aprovechan para dividirnos” y apuntó contra quienes “escondidos, en todas las épocas, en cuevas de corrupción”, contribuyen a profundizar las desigualdades. “Haciendo que los pobres sean cada vez más pobres, y ellos, escandalosamente, cada vez más ricos”, expresó.

A lo largo del sermón también pidió dejar de lado las divisiones y convocó a construir consensos. “Que este 9 de julio nos comprometamos a caminar unidos hacia un desarrollo integral que tanto anhela nuestro pueblo, que lo hagamos construyendo puentes donde algunos quieren levantar muros”, sostuvo.