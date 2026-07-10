La respuesta Lilia Lemoine al discurso de García Cuerva: "Arrogante y vacío"

A través de sus redes sociales, la legisladora calificó al religioso de "peronista" y aseguró que sus discursos son "hipócritas y aburridos", en respuesta al mensaje que el arzobispo pronunció en el Tedeum del 9 de Julio, ante el presidente Javier Milei y otras autoridades nacionales.
Luego del tradicional Te Deum por el Día de la Independencia celebrado en la Catedral Metropolitana, la diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, cuestionó al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.
A través de sus redes sociales, la legisladora calificó al religioso de "peronista" y aseguró que sus discursos son "hipócritas y aburridos", en respuesta al mensaje que el prelado pronunció ante el presidente Javier Milei y otras autoridades nacionales.
El cruce se produjo luego de que García Cuerva dedicara buena parte de su homilía a reflexionar sobre la corrupción, la pobreza y la responsabilidad de la dirigencia política. En ese marco, sostuvo que "es cuestión de ser o no honestos y transparentes", al tiempo que reclamó mayor compromiso con los sectores más vulnerables y pidió dejar de lado la indiferencia frente a quienes atraviesan situaciones de exclusión.
"Los discursos de Cuerva son hipócritas y aburridos". Además, sostuvo que ocupa "un cargo tan importante para la fe de los católicos" pero que termina transmitiendo un mensaje "arrogante y vacío". La diputada agregó que asistió a misa todas las semanas durante 13 años y que, tras escuchar varias de sus homilías, llegó a la conclusión de que "es peronista".
"No representa los valores que me enseñaron en la Iglesia", concluyó la legisladora libertaria, quien profundizó así las diferencias entre referentes del Gobierno nacional y sectores de la Iglesia Católica, que en reiteradas oportunidades expresaron reparos sobre el impacto social del ajuste económico impulsado por la administración de Javier Milei.
Las declaraciones de Lemoine se producen después de que García Cuerva volviera a pronunciar un discurso con fuertes referencias a la realidad social y política del país. El arzobispo, que en distintas oportunidades negó tener identificación partidaria y sostuvo que su tarea consiste en tender puentes y acompañar a los sectores más vulnerables, evitó mencionar a dirigentes en particular durante su homilía.
En uno de los pasajes centrales del mensaje, el religioso advirtió sobre quienes “aprovechan para dividirnos” y apuntó contra quienes “escondidos, en todas las épocas, en cuevas de corrupción”, contribuyen a profundizar las desigualdades. “Haciendo que los pobres sean cada vez más pobres, y ellos, escandalosamente, cada vez más ricos”, expresó.
A lo largo del sermón también pidió dejar de lado las divisiones y convocó a construir consensos. “Que este 9 de julio nos comprometamos a caminar unidos hacia un desarrollo integral que tanto anhela nuestro pueblo, que lo hagamos construyendo puentes donde algunos quieren levantar muros”, sostuvo.