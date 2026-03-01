Política |

Asamblea Legislativa: la transmisión oficial invisibilizó a Victoria Villarruel durante el discurso de Milei

La cadena nacional redujo al mínimo las apariciones de la vicepresidenta y omitió el momento del saludo con el presidente en el Congreso.

La apertura de sesiones ordinarias en el Congreso volvió a exponer la distancia política entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. La transmisión en cadena nacional evitó mostrar el saludo entre ambos y limitó al máximo la presencia en pantalla de la titular del Senado durante el discurso oficial.

Las cámaras oficiales encuadraron el discurso de Milei con un plano que dejó fuera de cuadro el rostro de Villarruel, ubicada detrás del mandatario. Durante gran parte de la alocución solo se observó una parte de su torso, sin primeros planos ni intervenciones visibles en la transmisión.

El único momento en que la vicepresidenta apareció con claridad fue durante el ingreso del Presidente al Palacio Legislativo. Villarruel acompañó a Milei en la caminata inicial, mientras el jefe de Estado saludaba a la comisión de legisladores encargada de recibirlo.

sesiones 1
El discurso de Milei en el Congreso, con la imagen de Villarruel recortada.

Luego, el mandatario ingresó al recinto por una puerta lateral y no por la entrada central, habitual en este tipo de ceremonias junto al vicepresidente. La decisión protocolar y el tratamiento de la imagen en la cadena oficial volvieron a alimentar las versiones sobre la fría relación entre ambos referentes del Poder Ejecutivo.

