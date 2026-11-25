El presidente fue recibido por su par paraguayo en el Palacio de López, donde ambos entonaron los himnos nacionales antes de iniciar su primera reunión bilateral. La agenda incluye la Hidrovía, energía, seguridad y cooperación contra el crimen organizado.
El presidente Javier Milei llegó este jueves a Paraguay y fue recibido por Pedro Alliana en el Palacio de López, en Asunción. Ambos mandatarios protagonizan su primer encuentro bilateral desde que el dirigente paraguayo asumió el cargo, tras la salida de Santiago Peña en medio del escándalo de Ueno Bank.
La ceremonia de recepción incluyó honores militares y la entonación de los himnos nacionales de la Argentina y Paraguay, mientras las delegaciones de ambos países intercambiaban saludos. El mandatario argentino viajó acompañado por el canciller Pablo Quirno.
La visita, que se extenderá durante algunas horas, busca fortalecer la relación diplomática, política y comercial entre ambos países en un escenario marcado por la reciente crisis institucional paraguaya. Milei había expresado su respaldo a Alliana poco después de su llegada al poder: “Presidente, cuente con la Argentina. Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa”.
La agenda de la cumbre contempla una reunión privada entre los presidentes y, posteriormente, un encuentro ampliado con integrantes de los respectivos equipos de Gobierno.
Entre los principales temas figuran el funcionamiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay, la cooperación energética, la infraestructura y las zonas limítrofes. También abordarán cuestiones vinculadas con la seguridad fronteriza, el crimen organizado transnacional y el narcotráfico.
Una vez finalizadas las conversaciones, los cancilleres Pablo Quirno y Rubén Ramírez brindarán una declaración conjunta a la prensa, prevista para las 11.45, para informar sobre los resultados del encuentro.
Por la tarde, a las 15.30, Milei participará de una reunión con representantes del sector empresarial en el Salón Libertad del Palacio de López, donde también pronunciará unas palabras. La actividad apunta a profundizar los vínculos económicos y comerciales entre la Argentina y Paraguay.
El encuentro se produce después de la salida de Santiago Peña, quien dejó el cargo el 5 de noviembre, en medio de la crisis financiera y política desatada por la intervención de Ueno Bank.
Alliana asumió el 6 de noviembre para completar el mandato presidencial hasta agosto de 2028. Desde su llegada al poder, prometió garantizar la devolución de los depósitos afectados por la crisis bancaria y respaldar las investigaciones sobre el caso.
Peña quedó involucrado en el escándalo y fue imputado por presuntos delitos de lavado de activos, cohecho pasivo agravado, lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
El regreso de Milei a Buenos Aires está previsto para este viernes 27 de noviembre a las 9, cuando partirá el vuelo presidencial desde Asunción.
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