Entre los principales temas figuran el funcionamiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay, la cooperación energética, la infraestructura y las zonas limítrofes. También abordarán cuestiones vinculadas con la seguridad fronteriza, el crimen organizado transnacional y el narcotráfico.

Una vez finalizadas las conversaciones, los cancilleres Pablo Quirno y Rubén Ramírez brindarán una declaración conjunta a la prensa, prevista para las 11.45, para informar sobre los resultados del encuentro.

Por la tarde, a las 15.30, Milei participará de una reunión con representantes del sector empresarial en el Salón Libertad del Palacio de López, donde también pronunciará unas palabras. La actividad apunta a profundizar los vínculos económicos y comerciales entre la Argentina y Paraguay.

La crisis política que llevó a Alliana a la Presidencia

El encuentro se produce después de la salida de Santiago Peña, quien dejó el cargo el 5 de noviembre, en medio de la crisis financiera y política desatada por la intervención de Ueno Bank.

Alliana asumió el 6 de noviembre para completar el mandato presidencial hasta agosto de 2028. Desde su llegada al poder, prometió garantizar la devolución de los depósitos afectados por la crisis bancaria y respaldar las investigaciones sobre el caso.

Peña quedó involucrado en el escándalo y fue imputado por presuntos delitos de lavado de activos, cohecho pasivo agravado, lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

El regreso de Milei a Buenos Aires está previsto para este viernes 27 de noviembre a las 9, cuando partirá el vuelo presidencial desde Asunción.