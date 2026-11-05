Murió Patricia Walsh, exdiputada nacional e histórica referente de la izquierda

La periodista e hija de Rodolfo Walsh falleció a los 74 años en la clínica Suizo Argentina, donde permanecía internada tras una operación de pulmón.
La exdiputada nacional Patricia Walsh murió este jueves a los 74 años, luego de permanecer internada durante varios días en la clínica Suizo Argentina, luego de haber sido sometida a una operación de pulmón y sufrir complicaciones posteriores que derivaron en una neumonía.
Walsh fue una referente de la izquierda y tuvo una extensa trayectoria política y en la defensa de los derechos humanos. Se desempeñó como legisladora en el Congreso de la Nación y en la Legislatura porteña, fue candidata a presidenta en dos oportunidades y tuvo un papel central en el impulso de la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Como diputada nacional entre 2001 y 2005, impulsó la anulación de esas normas, acción que fue aprobada en agosto de 2003, durante el gobierno de Néstor Kirchner, con el respaldo de distintos sectores políticos, incluso el peronismo, que había avalado los indultos de Carlos Menem.
Al finalizar aquella sesión en el Congreso, diputados de diferentes espacios hicieron fila para acercarse a la banca de Walsh y saludarla en reconocimiento a su lucha por la anulación de las leyes.
Hasta sus últimas semanas, la hija del periodista Rodolfo Walsh continuó vinculada a las causas de derechos humanos. Este año participó como querellante en el juicio por la denominada Masacre de la calle Corro, en el que se investigan los asesinatos de cinco militantes durante la última dictadura.
Una de las víctimas fue su hermana, María Victoria Walsh, asesinada el 29 de septiembre de 1976. En mayo pasado, Patricia declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 y reclamó justicia por el crimen de su hermana y el de los otros cuatro militantes.
En 2025, además, realizó una presentación judicial junto con la diputada nacional del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), Myriam Bregman, para reclamar la preservación de los archivos históricos de la Armada ante la posibilidad de que fueran destruidos.
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