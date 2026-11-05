Murió Patricia Walsh, exdiputada nacional e histórica referente de la izquierda

Hasta sus últimas semanas, la hija del periodista Rodolfo Walsh continuó vinculada a las causas de derechos humanos. Este año participó como querellante en el juicio por la denominada Masacre de la calle Corro, en el que se investigan los asesinatos de cinco militantes durante la última dictadura.

Una de las víctimas fue su hermana, María Victoria Walsh, asesinada el 29 de septiembre de 1976. En mayo pasado, Patricia declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 y reclamó justicia por el crimen de su hermana y el de los otros cuatro militantes.

En 2025, además, realizó una presentación judicial junto con la diputada nacional del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), Myriam Bregman, para reclamar la preservación de los archivos históricos de la Armada ante la posibilidad de que fueran destruidos.