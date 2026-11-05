Sur Finanzas: la fiscal pidió procesar a Ariel Vallejo y mantenerlo en prisión

Cecilia Incardona solicitó también el procesamiento de otras 13 personas y embargos sobre sus bienes. La investigación apunta a presuntas maniobras de lavado de activos, evasión fiscal y operaciones financieras ilegales.
La fiscal federal Cecilia Incardona pidió el procesamiento de Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas, vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y solicitó que se dicte su prisión preventiva por considerar que existe riesgo de fuga, en un planteo fue presentado ante el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, en el marco de la investigación por presuntas maniobras de lavado de activos.
En un dictamen de 249 páginas, la fiscal también requirió el procesamiento de otras 13 personas vinculadas a la estructura empresarial y la aplicación de embargos sobre los bienes de los imputados., como parte de una acusación que sostiene que Vallejo habría encabezado una asociación ilícita que utilizó distintas sociedades para canalizar fondos de origen presuntamente ilegal.
Según la hipótesis fiscal, entre 2020 y 2025 Vallejo habría conformado un conjunto de empresas que funcionaban de manera coordinada para introducir en el circuito formal dinero proveniente de distintas actividades ilícitas. Entre ellas, la intermediación financiera no autorizada, infracciones al régimen cambiario, evasión impositiva y previsional y, a través de terceros, el juego ilegal.
Incardona sostuvo que el lavado de activos habría sido una práctica habitual dentro del grupo empresario y afirmó que Vallejo "condujo una asociación ilícita y decidió cada uno de los hechos de lavado que se le atribuyen".
La investigación reconstruyó el crecimiento de la estructura a partir de la adquisición de Centro de Inversiones Concordia S.R.L., una agencia de cambio que Vallejo habría incorporado junto con su madre, Graciela Beatriz Vallejo, y Silvia Torrado.
De acuerdo con el dictamen, las ganancias obtenidas a través de esa actividad habrían permitido fundar Sur Finanzas Group S.A. y adquirir su sede central en Adrogué. Posteriormente, el financista compró Neblockchain S.A., una firma habilitada para ofrecer servicios de pago que luego pasó a operar como Sur Finanzas PSP S.A.
Para la fiscal, Sur Finanzas PSP habría funcionado como la principal vía de ingreso de fondos al grupo, mediante billeteras virtuales abiertas a nombre de personas cuya capacidad económica no justificaría los movimientos registrados y depósitos de efectivo realizados por empleados a través de camiones de caudales.
El dictamen también señala que, cuando la agencia de cambio recibió sanciones y solicitó su baja como operadora, parte de sus activos habría sido transferida a cuentas personales de Vallejo y de su madre. Desde allí, los fondos se habrían derivado a otras agencias de cambio, plazos fijos y adquisiciones de bienes.
"Cada acto tuvo la misma forma y en cada uno lo que hay detrás son delitos, no un negocio", sostuvo Incardona en su presentación.
Además, la fiscal atribuyó a los investigados la presunta retención de aportes de los empleados sin su posterior depósito y la evasión del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios por un monto de $10.325.971.474,97.
Vallejo se encuentra detenido desde que el juez ordenó su aprehensión para que fuera indagado. Sin embargo, Incardona consideró que corresponde mantenerlo privado de su libertad mediante una prisión preventiva debido a sus incumplimientos de las condiciones que le habían permitido transitar el proceso judicial en libertad.
Entre los argumentos mencionó que el financista no se presentó mensualmente ante el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina, no residía en el domicilio que había declarado, tampoco fue encontrado en una nueva dirección informada y no entregó todos los vehículos cuyo secuestro había sido dispuesto.
La fiscal entendió que estos antecedentes permiten considerar que existe riesgo de fuga y justifican el pedido de prisión preventiva.
El requerimiento alcanza también a otras 13 personas, entre ellas Graciela Beatriz Vallejo, Silvia Torrado, María Fernanda Sena Argis, Bárbara Denise Sena Argis, Gerardo Salvador Carrozza y Jonathan Leonardo Ledesma.
Las empresas mencionadas en el dictamen son Sur Finanzas Group S.A., Sur Finanzas PSP S.A., Centro de Inversiones Concordia S.R.L., Cluster Palace Beach S.A., Roma Inversiones S.A. y Gestiones San Miguel S.A.
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