Sur Finanzas: la fiscal pidió procesar a Ariel Vallejo y mantenerlo en prisión

La investigación reconstruyó el crecimiento de la estructura a partir de la adquisición de Centro de Inversiones Concordia S.R.L., una agencia de cambio que Vallejo habría incorporado junto con su madre, Graciela Beatriz Vallejo, y Silvia Torrado.

De acuerdo con el dictamen, las ganancias obtenidas a través de esa actividad habrían permitido fundar Sur Finanzas Group S.A. y adquirir su sede central en Adrogué. Posteriormente, el financista compró Neblockchain S.A., una firma habilitada para ofrecer servicios de pago que luego pasó a operar como Sur Finanzas PSP S.A.

¿Cuáles son las sociedades involucradas?

Para la fiscal, Sur Finanzas PSP habría funcionado como la principal vía de ingreso de fondos al grupo, mediante billeteras virtuales abiertas a nombre de personas cuya capacidad económica no justificaría los movimientos registrados y depósitos de efectivo realizados por empleados a través de camiones de caudales.

El dictamen también señala que, cuando la agencia de cambio recibió sanciones y solicitó su baja como operadora, parte de sus activos habría sido transferida a cuentas personales de Vallejo y de su madre. Desde allí, los fondos se habrían derivado a otras agencias de cambio, plazos fijos y adquisiciones de bienes.

La empresa forma parte de la estructura societaria investigada por la fiscal Cecilia Incardona en la causa que tramita en Lomas de Zamora.

"Cada acto tuvo la misma forma y en cada uno lo que hay detrás son delitos, no un negocio", sostuvo Incardona en su presentación.

Además, la fiscal atribuyó a los investigados la presunta retención de aportes de los empleados sin su posterior depósito y la evasión del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios por un monto de $10.325.971.474,97.

Solicitaron prisión preventiva

Vallejo se encuentra detenido desde que el juez ordenó su aprehensión para que fuera indagado. Sin embargo, Incardona consideró que corresponde mantenerlo privado de su libertad mediante una prisión preventiva debido a sus incumplimientos de las condiciones que le habían permitido transitar el proceso judicial en libertad.

Entre los argumentos mencionó que el financista no se presentó mensualmente ante el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina, no residía en el domicilio que había declarado, tampoco fue encontrado en una nueva dirección informada y no entregó todos los vehículos cuyo secuestro había sido dispuesto.

La fiscal entendió que estos antecedentes permiten considerar que existe riesgo de fuga y justifican el pedido de prisión preventiva.

El requerimiento alcanza también a otras 13 personas, entre ellas Graciela Beatriz Vallejo, Silvia Torrado, María Fernanda Sena Argis, Bárbara Denise Sena Argis, Gerardo Salvador Carrozza y Jonathan Leonardo Ledesma.

Las empresas mencionadas en el dictamen son Sur Finanzas Group S.A., Sur Finanzas PSP S.A., Centro de Inversiones Concordia S.R.L., Cluster Palace Beach S.A., Roma Inversiones S.A. y Gestiones San Miguel S.A.