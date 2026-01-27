Neuquén: Rolando Figueroa lanza becas para estudiantes y créditos para familias rurales

"Me resisto a pensar, como hombre de Estado, que el hijo del peón tenga que ser peón de los patrones toda la vida", dijo el gobernador patagónico en la Expo Rural de Junín de Los Andes
En su discurso ante los productores agropecuarios en la Exposición Rural de Junín de Los Andes, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, envió un mensaje a los trabajadores rurales. “Me resisto a pensar, como hombre de Estado, que el hijo del peón tenga que ser peón de los patrones toda la vida”, sostuvo; y puso de relieve el programa de becas que garantiza la formación académica en toda la provincia, desde el jardín de infantes a la universidad.
“Tenemos un plan que con mucho orgullo llevamos los neuquinos”, dijo. Y prosiguió: “Tenemos el programa de becas más importante, no sólo de Argentina, sino de Latinoamérica por habitante”.
Subrayó que “19.000 jóvenes estudian en la provincia del Neuquén con una beca Gregorio Álvarez”; y puso énfasis en que “no es sólo un aporte económico, sino que también tienen tutores ¿Y esto por qué lo hacemos? Porque estamos convencidos que hay que igualar las líneas de partida”.
“Es muy fácil hablar desde una familia acomodada y decir larguemos todos juntos. Si tienen una determinada ventaja, van a llegar primero. Me resisto a pensar, como hombre de Estado, que el hijo del peón tenga que ser peón de los patrones toda la vida. Vamos a darles becas a los jóvenes para que se puedan educar y para que puedan tener un título universitario independientemente de las líneas de partida”, expresó.
También se anunció anunció una nueva línea de crédito denominada "Hogar Rural Sustentable" que está “pensada en mejorar la calidad de vida de las familias rurales y fortalecer el arraigo en todo el territorio provincial”.
Según se indicó en el encuentro organizado por la Sociedad Rural del Neuquén, los créditos podrán destinarse a artefactos sustentables para el hogar, sistema de generación de energía solar, sistema de conectividad satelital, núcleos húmedos adaptados al entorno rural, termotanques eléctricos o bombas eléctricas y sistemas de calefacción sustentables, incluyendo las estufas de combustión a pellets.
