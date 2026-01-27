Neuquén: Rolando Figueroa lanza becas para estudiantes y créditos para familias rurales

“Tenemos un plan que con mucho orgullo llevamos los neuquinos”, dijo. Y prosiguió: “Tenemos el programa de becas más importante, no sólo de Argentina, sino de Latinoamérica por habitante”.

Embed Me resisto a pensar, como hombre de Estado, que el hijo del peón deba ser peón del hijo del patrón toda la vida.



Subrayó que “19.000 jóvenes estudian en la provincia del Neuquén con una beca Gregorio Álvarez”; y puso énfasis en que “no es sólo un aporte económico, sino que también tienen tutores ¿Y esto por qué lo hacemos? Porque estamos convencidos que hay que igualar las líneas de partida”.

“Es muy fácil hablar desde una familia acomodada y decir larguemos todos juntos. Si tienen una determinada ventaja, van a llegar primero. Me resisto a pensar, como hombre de Estado, que el hijo del peón tenga que ser peón de los patrones toda la vida. Vamos a darles becas a los jóvenes para que se puedan educar y para que puedan tener un título universitario independientemente de las líneas de partida”, expresó.

Línea de crédito para las familias rurales

También se anunció anunció una nueva línea de crédito denominada "Hogar Rural Sustentable" que está “pensada en mejorar la calidad de vida de las familias rurales y fortalecer el arraigo en todo el territorio provincial”.

Según se indicó en el encuentro organizado por la Sociedad Rural del Neuquén, los créditos podrán destinarse a artefactos sustentables para el hogar, sistema de generación de energía solar, sistema de conectividad satelital, núcleos húmedos adaptados al entorno rural, termotanques eléctricos o bombas eléctricas y sistemas de calefacción sustentables, incluyendo las estufas de combustión a pellets.